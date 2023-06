¿Va ser una baralla o un intent d’homicidi? Què va moure un senyor de 72 anys a disparar un noi en un carrer tranquil de la Creu Alta a plena llum del dia? Els Mossos d’Esquadra investiguen la motivació darrere del tiroteig del passat 29 de març. Volen saber si el presumpte autor pretenia matar, o va voler acabar la discussió de la pitjor manera possible: disparant uns quants trets a l’aire que per sort no van ferir ningú. Per descobrir-ho s’utilitzen tecnologies capdavanteres, com drons i càmeres 3D, en el mateix lloc dels fets.

La simulació és clau per al destí del tirador: no és el mateix ser condemnat per amenaces que per un intent d’homicidi. La pena oscil·la entre un i cinc anys de presó –que es pot evitar si no hi ha antecedents, com és el cas– fins a deu anys per intentar matar algú. “Tenir la versió del presumpte autor i la víctima al lloc és una de les proves decisives per al judici”, sosté el cap de l’Àrea Bàsica Policial de Mossos de Sabadell, Enric Cervelló.

 

Els fets van tenir lloc entre els carrers de Pare Clerch i Paco Mutlló, poc després de les quatre de la tarda. El presumpte autor, un veí de la Creu Alta que anava armat, es va discutir al carrer amb un jove que no coneixia. Es creu que van parlar d’una cosa banal, que un jove sense sostre li va demanar diners o un cigarro, i el senyor es va molestar. La discussió va anar a més, l’home va treure la pistola i va fer dos trets.

Els trets van passar davant dels clients del bar de la cantonada i d’alguns veïns que, des del balcó, no s’ho creien. Al taller mecànic proper, els crits i els trets es van sentir amb nitidesa: “Deia que el mataria, que com que no li deixés de tocar els ous, li disparava”, exposa un veí que va veure l’escena. Segons aquest testimoni, l’home va perdre el cap en un instant, va treure la pistola i va disparar, donant-li a un cotxe aparcat. Després va seguir un segon tret, que tampoc va tocar la víctima que s’amagava darrere del vehicle.

Els Mossos d’Esquadra, a instàncies del jutjat d’instrucció número 4 de Sabadell, han recreat el tiroteig al mateix lloc i amb els mateixos protagonistes. L’autor, la víctima i diversos testimonis. Un desplegament excepcional de mitjans humans i tecnològics: una desena d’agents, una càmera capaç de recrear els fets en tres dimensions i un dron d’última generació per captar imatges aèries del simulacre.

La prèvia: tot com estava

La Policia Municipal talla la zona i reserva l’espai per a una gravació. El carrer ha d’estar net i sense interferències, perquè els Mossos puguin col·locar els cotxes al lloc que estaven en el moment del tiroteig. “Cal deixar-ho tot igual que aquell dia, perquè la recreació sigui 100% fidel a la realitat”, expliquen des de la policia catalana. Una comitiva de més de vint persones es prepara: assisteixen el jutge, funcionaris judicials, Fiscalia i els equips de Criminalística, Balística i de Drons dels Mossos d’Esquadra, entre d’altres.

Dues versions, una veritat

El presumpte autor dels fets arriba a l’escenari dels fets. Està tranquil. La recreació comença on la discussió, al carrer de Paco Mutlló, i avança cap a la cantonada on conflueix amb Pare Clerch, davant del bar. L’home agafa l’arma d’attrezzo i reconeix que va disparar el jove, però que ho va fer per espantar-lo i perquè el deixés en pau, no per matar-lo. El jutge i tota la comitiva l’escolten i l’acompanyen en tot el recorregut. Mentrestant, els agents de Balística calculen la distància i la trajectòria de les bales.

Després d’escoltar i reproduir la primera versió dels fets, arriba la víctima. No pot coincidir amb el presumpte autor ni amb els testimonis per evitar que es barregin les versions. Un agent dels Mossos entoma l’arma i fa de tirador, mentre el noi explica el que va viure aquell dia després d’una discussió avivada: “Va fer un primer tret i em vaig tirar a terra. La bala anava cap a mi”. Després es va amagar darrere el cotxe, i va venir el segon tret.

Testimonis, drons i 3D

Els testimonis són clau per saber què va passar aquell dia. Dos veïns intervenen per separat, entre els quals hi ha una resident del carrer Paco Mutlló que ho va veure tot. Descriu els fets repenjada al balcó, mentre els Mossos es posen en posició al carrer, col·locant un fals tirador i una falsa víctima al lloc que indica la senyora. Al mateix temps, graven la vista que va tenir del tiroteig gràcies al dron.

En aquest punt, només queda la vista excepcional des del bar. La comitiva entra i és allà on la policia científica grava amb una càmera tridimensional que servirà com a prova a seu judicial. Així, el jutge i totes les parts podran veure els fets descrits, com si haguessin estat dins del local al moment del tiroteig. “La reconstrucció 3D permet moure’ns dins de l’escena i veure on estava tot al moment: la víctima, el presumpte tirador i l’arma, el vehicle, etcètera, sense estar necessàriament allà”, explica Cervelló. Realitat virtual i drons s’afegeixen a altres disciplines com a balística i genètica per respondre a una sola pregunta: volia matar, o no? Veurem què diu el jutge.

Les armes, darrere el tràfic de drogues

La tinença il·lícita d’armes ha augmentat els últims anys a tot Catalunya. Segons els Mossos, la proliferació de grups organitzats dedicats al cultiu i tràfic de droga –marihuana, sobretot– hi està al darrere. El Ministeri de l’Interior assenyala que el tràfic de drogues va créixer un 46% a Sabadell entre 2019 i 2022.