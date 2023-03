“No ens podem quedar sense llum cada dia. He arribat a comprar menjar precuinat per si de cas”. Al carrer de la Joaquina, una veïna de Can Puiggener, la llum va i ve. Les cases –i fins i tot els carrers– es queden a les fosques durant hores i els veïns, sense electricitat, fan el que poden. La situació es pot produir pel mal estat de la línia elèctrica, però hi ha un altre motiu més que guanya pes: el frau elèctric, molts cops vinculat al narcotràfic.

Endesa va obrir 490 expedients a veïns de Sabadell per haver-se enganxat a la llum en 2022. Segons dades aportades per la companyia al Diari, l’energia defraudada es va elevar fins als 7,5 milions de quilowatts hora (kWh), la qual cosa equival al consum anual d’uns 2.200 habitatges. El frau es va disparar per les plantacions de marihuana. Quatre de cada deu kWh robats a la companyia (38%) procedien del cultiu de droga.

La manipulació dels comptadors no només representa un frau a les elèctriques, s’ha convertit en un problema veïnal. La sobrecàrrega en el sistema provoca fallades de llum en blocs sencers i apagades en l’enllumenat públic. “El sistema no pot suportar una sobrecàrrega així. La infraestructura no està planificada per al frau i perjudica la resta d’usuaris”, sostenen fonts d’Endesa. Entre molts barris, hi ha hagut episodis recents a Can Puiggener, a Torre-romeu i a Ca n’Oriac, on els problemes s’han allargat durant dies.

La situació s’agreuja quan hi ha plantacions de marihuana. L’energia mitjana per cultiu interceptat a Catalunya (170.509 kWh) equival al consum anual de 50 pisos. “És com si connectes moltes coses a la teva casa al mateix temps i acaba saltant el diferencial”, expliquen des de l’elèctrica.

“Pot provocar un incendi”

Els Mossos adverteixen d’altres riscos associats al frau elèctric: “Manipular un comptador pot acabar en un incendi”. Punxar la llum també pot desencadenar el traspàs d’energia elèctrica a l’aigua corrent. Fa un any, un bloc de pisos de Vimusa va ser desallotjat per aquest motiu.

La col·laboració entre les elèctriques, com Endesa, i la policia serveix per a detectar possibles fraus i conductes criminals. Si Endesa detecta un consum anòmal, avisa a Mossos. I passa el mateix quan l’Oficina de Relacions amb la Comunitat de la policia catalana intercepta una plantació i després avisa la companyia perquè calculi l’import defraudat. El treball conjunt funciona, però és “insuficient” segons veïns consultats pel Diari. “S’haurien de fer canvis legals i castigar-ho més, perquè perjudica als que sí que paguem les factures”, assegura la Marisol, una veïna afectada de Ca n’Oriac.

Les plantacions i el frau elèctric, de la mà

Segons la unitat de lluita contra el frau d’Endesa, Sabadell és el primer municipi del Vallès en kWh sostrets (7,5 milions), per sobre de Terrassa (6,3 milions). El segueixen Rubí i Sentmenat amb 3,3 milions de kWh en energia sostreta, respectivament. Si es té en compte la població, al capdavant es troben Sentmenat (358 kWh sostrets per habitant a l’any), Polinyà (176), Castellbisbal (135) i Castellar del Vallès (115). El cas del municipi veí és excepcional, segons Endesa: el 89% de la llum robada en 2022 va servir per als cultius de marihuana.

Catalunya ja es coneix com l’hort de la marihuana d’Europa, fet que preocupa els cossos i forces de seguretat. Segons dades dels Mossos, els delictes contra la salut pública –narcotràfic, en la seva majoria– s’han multiplicat per vuit en l’última dècada a l’Àrea Bàsica Policial de Sabadell (+706%). S’ha passat de 18 fets (2012) a 145 (2022). En paral·lel, en aquest període, han crescut delictes vinculats als cultius, com les defraudacions de fluid elèctric per la via penal (+86%) i les ocupacions d’habitatge (+301%).