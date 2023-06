“El Sàhara Occidental és molt més que un desert on fer turisme”

La Capella de Can Gambús ha acollit aquest dissabte una jornada sahrauí. Els actes s’han emmarcat en el dia mundial de les persones refugiades. Tot i que aquest se celebra el 20 de juny s’ha aprofitat el cap de setmana per a poder reunir més participants. La cita ha estat organitzada pel Taller d’Art, Cultura i Creació (TACC) amb el suport de l’Ajuntament.

El TACC és l’entitat gestora de l’agermanament de Sabadell amb el poble sahrauí, per aquest motiu han aprofitat la jornada per reivindicar la seva situació: “És un poble que porta refugiat més de 47 anys al desert algerià”, ha explicat Ana Lorite, cap de comunicació del TACC. Per fer la cita més immersiva els organitzadors han muntat una haima, una tenda feta amb teles on viuen els habitants del Sàhara: “L’objectiu és apropar la seva cultura i forma de vida”, ha afegit.

Jornada reivindicativa

La jornada s’ha dividit en tres blocs. Al matí ha estat el torn de les activitats infantils. Aquestes han consistit en un contacontes, tallers de pintura i una exhibició artística. A la tarda s’hi han fet tallers pel públic general amb estampació de samarretes, decoració de mans amb henna i el ritual del te. Ja al vespre s’han projectat curts sahrauís elaborats per l’escola de cinema als camps de refugiats. A més a més, durant tot el dia hi ha hagut una exposició interactiva.

Un dels principals objectius del TACC ha estat també el de trencar estereotips. “El Sàhara Occidental és molt més que un desert on es fa turisme, hi ha persones refugiades que porten quasi 50 anys lluitant per sobreviure i mantenir les seves arrels lluny de casa”, ha afirmat Lorite.

Refugi algerià

Com s’ha explicat a la jornada la situació al Sàhara Occidental no és fàcil. El territori va ser colònia espanyola fins al 1976. Va ser llavors quan Marroc i Mauritània van aprofitar la fi del règim franquista per ocupar la zona amb la coneguda marxa verda. Des de llavors la major part del Sàhara ha estat controlada pels marroquins. Aquest fet i el posterior conflicte entre el país nord-africà i la resistència sahrauí del Front Polisario va provocar que molta gent fugís al país veí, Algèria.

Allà les condicions són molt dures. És per això que el TACC treballa amb entitats de cooperació dels camps. Per fer-ho tenen el projecte de retorn social, que consisteix a explicar als sabadellencs la causa i situació del poble sahrauí. A més a més, també tenen una comissió mèdica amb professionals del Taulí i també un projecte audiovisual amb les escoles de cinema que hi ha als camps.

Com ajudar

Com a sabadellencs hi ha mètodes per donar suport al Sàhara. “Es pot participar activament a les diferents comissions, també es pot venir als actes i es pot fer boicot als productes marroquins que provenen dels territoris ocupats”, ha reblat Lorite. Tot i això, també ha destacat que un dels aspectes més importants és el de mantenir-se informat sobre la situació que es viu al territori. “Tenim una vinculació especial amb aquest poble i seria bonic que en fóssim més conscients”.

El conflicte al Sàhara encara continua. Malgrat que l’ONU i el TJUE reconeixen l’ocupació marroquina del territori les hostilitats continuen. L’hèxode sahrauí dura ja gairebé 50 anys. Mentrestant la situació no canvia, milers de refugiats sobreviuen als camps amb l’esperança de poder retornar algun dia a casa seva.