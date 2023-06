Jaume Milà, pendent de l’ampliació de capital per activar la plantilla del Sabadell 23/24

En la presentació oficial de Jaume Milà com a nou director esportiu del Centre d’Esports, ha quedat clar que la configuració de la plantilla 23/24 està totalment condicionada a l’ampliació de capital que pugui fer el nou inversor en els pròxims dies o setmanes. El director general del club, Bruno Batlle, així ho ha reconegut: “per responsabilitat ens toca esperar i saber exactament la quantitat. Com ha passat en les últimes temporades, és necessària aquesta aportació de capital per poder cobrir unes despeses que en aquesta categoria superen clarament els ingressos. Fins ara, sempre s’han complert els compromisos i volem continuar de la mateixa manera. És vital que entri capital per no generar deute”.

Sembla evident que el grup americà interessat en el club i que ja va fer una aportació de més de 800.000 euros per poder afrontar amb garanties el mercat d’hivern i cobrir el pressupost, estaria a punt de realitzar aquesta ampliació de capital aprovada en l’última Assemblea General de la societat. “Estem en aquest procés i ens agradaria que fos al més aviat possible. Pensàvem que podria ser a principis de juny, però no ha pogut ser. Ara mateix, no podem entrar en detalls sinó continuar treballant perquè es tanqui tot”. El projecte esportiu, doncs, queda a expenses de la quantitat externa que pugui arribar.

Aposta de continuïtat

Jaume Milà és conscient de la situació, però se sent “preparat, il·lusionat i molt feliç de dedicar-me a la meva gran passió. Han estat uns anys de feina des del Futbol Base fins a arribar aquesta oportunitat. La temporada passada -que va iniciar com a secretari tècnic- va ser d’un gran aprenentatge al costat del Gerard Escoda i aprofito per tenir un record cap a ell i la seva família”, com també ha fet Bruno Batlle.

El nou director esportiu poques coses ha pogut avançar. Això sí, ha parlat de continuïtat com un factor important, començant, lògicament, per la banqueta. Miki Lladó té totes les paperetes per continuar i només faltaria concretar alguns detalls i també la confirmació de poder dirigir un projecte interessant. “Els resultats parlen i el Miki és una opció que valorem molt positivament. Ens queda enfocar-ho”.

A partir d’aquí, ha donat a entendre la seva idea global: “La temporada passada l’equip va anar de menys a més i l’objectiu seria donar continuïtat a la segona volta. És important que l’staff tècnic i un bloc de jugadores ja es coneixen millor. Primer cal saber els diners que disposem per valorar diferents escenaris i atacar-los. Hem pogut comprovar el bon nivell de la nostra Base i tenim jugadors amb capacitat per fer el salt. Jo soc de l’opinió de fitxar menys de fora, però que siguin jugadors d’un nivell alt. Tampoc cal tenir 25 futbolistes”.

Un dels components de la plantilla 23/24 hauria de ser Cristian Herrera, peça cabdal en la permanència a Primera RFEF amb els seus gols. Sobre la possibilitat d’ofertes, Milà ha sigut contundent: “Ens va ajudar moltíssim, és un jugador amb contracte i tenim moltes ganes de veure’l sobre la gespa el dia 14 de juliol”, data prevista per l’inici de la pretemporada. “Esperem tenir una base important aquell moment, però el mercat és molt llarg i tampoc volem precipitar-nos”, ha assenyalat.

També ha assegurat que s’ha treballat en el calendari d’amistosos de pretemporada i ja es tenen lligats alguns partits. Es desconeix encara l’inici de la lliga 23/24 -podria ser el cap de setmana del 20/21 o el 26/27 d’agost- i també la composició del grup. Tant Bruno Batlle com Jaume Milà aposten per “mantenir una estructura semblant a la passada temporada, amb els bascos i zona de Llevant, sobretot per un tema de logístic”. Sense dir-ho, no volen veure ni en pintura els andalusos per la complexitat dels desplaçaments. Ara mateix, la possibilitat de dividir Espanya en grup nord i sud és la que sembla tenir més números, però això s’haurà de decidir quan acabi el play-off d’ascens a Segona A en una Assemblea de la Federació Espanyola, que oferirà tres opcions i tot apunta que els clubs tornaran a votar.