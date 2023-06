La demanda a les escoles bressol municipals creix un 20%

Es repeteix. Un total de 443 famílies s’han quedat sense plaça a les escoles bressol públiques de Sabadell. Segons dades facilitades per l’Ajuntament de Sabadell, la demanda de sol·licituds ha crescut aquest any més d’un 20%: ha passat de 993 preinscripcions, l’any 2022, a 1.214, aquest 2023. La capacitat total a les dotze llars d’infants públiques a Sabadell —onze de municipals i una de la Generalitat— és de 1.222 infants. Tenint en compte hi ha 451 places que automàticament queden excloses, que fan referència als alumnes que passen de curs, l’oferta real de places públiques que s’han ofertat a les famílies ha estat de 771 a Sabadell. Així doncs, com ja va passar l’any passat, el teixit d’escoles bressol municipals no ha pogut absorbir el gruix de demandes; i ha deixat a més de 400 famílies sabadellenques en llista d’espera.

Eloi Cortés, portaveu adjunt, apunta que “veníem d’una situació de la demanda”; i en un context de crescuda tan sobtada caldrà “analitzar les dades per entendre si hi ha un augment generalitzat de l’escolarització en aquestes edats o si hi ha una tendència per la preferència de la pública en detriment dels altres centres”.

Gratuïtat a I2

Segons consta a l’acord signat per la Generalitat i les entitats municipalistes, les quotes d’escolarització dels alumnes d’Infantil-2 seran gratuïtes per aquest proper curs 2023-24. Les famílies només hauran d’abonar els serveis complementaris, és a dir, l’acollida i el menjador. Un fet que ha estimulat un atractiu encara més gran per decantar-se per la bressol pública. Hi ha jugat un paper important, apunta Cortés, que sosté que “tot i que aquesta gratuïtat és positiva, ha creat certa distorsió en l’oferta i la demanda”. El portaveu adjunt lamenta que “s’ha fet amb poca capacitat perquè el món municipal s’hi adapti al cent per cent”.