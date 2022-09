Llars d’infants privades alerten d’una pèrdua d’alumnes per la gratuïtat d’I2

“Estem constantment en contacte amb escoles bressol privades, també de Sabadell, i sabem que n’hi ha algunes que travessen situacions similars a les de la pandèmia”. Conxita Pericó, presidenta de l’Associació Catalana de Llars d’Infants —l’ens que representa les escoles bressol de titularitat privada de Catalunya— ha assegurat en una entrevista al Diari de Sabadell que la gratuïtat d’I2 a les bressol públiques ha generat una davallada en les matriculacions a les llars d’infants privades. “Ens trobem que moltes famílies han optat per inscriure els fills a la pública: hi ha molta oferta i ara els surt molt millor de preu”. Segons dades recollides per la corporació, un 60% de les llars d’infants d’iniciativa privada de Catalunya s’han vist afectades per aquesta situació i han detectat menys interès per part de les famílies a inscriure-hi els seus fills i filles.

800 euros: n’hi ha prou?

El Departament d’Educació també va activar una palanca d’ajuda al sector privat: una subvenció anual de 800 euros per a cada plaça. La mesura ha estat “insuficient” segons la capdavantera de l’Associació Catalana de Llars d’Infants, ja que “representa només uns 72 euros mensuals dels 300 que pot arribar a costar la inscripció a la privada”.

Saturació als centres municipals

Aquest any, al municipi ja es va viure un episodi de saturació a les escoles bressol municipals derivat de la gratuïtat a I2. L’oferta de places no va poder absorbir la forta demanda i 200 famílies de Sabadell van quedar-se en llista d’espera. “Moltes famílies van veure’s empeses a l’educació privada i com que no està prou subvencionada algunes no l’han pogut pagar”, sosté Conxita Pericó. Segons la directora de l’entitat, la Generalitat hauria de vetllar de forma paritària per ambdós tipus de centres “i així assegurar que totes les famílies puguin accedir còmodament a aquesta educació no obligatòria”.

“Quan hi ha coses gratuïtes…”

“Sí, s’ha notat. Hi ha famílies que han preferit la pública.” Rosa Serra, directora pedagògica del Jardí d’Infància Sol Solet, també apunta que aquest any hi ha hagut un interès generalitzat per a inscriure els infants als centres de titularitat pública. Una idea compartida per Dolors Sants, la fundadora i exdirectora de l’escola bressol Cau Catau: “la gratuïtat sempre és molt atractiva…”

Per sort, ambdós centres són escoles bressol molt arrelades al municipi —el Sol Solet va començar fa 42 anys i el Cau Catau en fa 47— i tenen “un públic molt fidelitzat i fins i tot exalumnes”, un fet que les fa sobreviure davant d’aquesta situació, diu Sants. En un altre cas, “no sé com ens ho hauríem fet”, afegeix Serra.