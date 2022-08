“És la segona vegada que ens passa i és molt frustrant”. El Raúl Miranda, un sabadellenc que viu al centre, no ha pogut inscriure la seva filla de 8 vuit mesos a cap de les escoles bressol municipals de Sabadell; un déjà-vu per a la seva família, ja que li va passar exactament el mateix amb el seu fill gran, que ara té tres anys.

El teixit d’escoles bressol municipals de la ciutat no ha pogut absorbir les quasi 1.000 sol·licituds d’inscripció, i 203 famílies sabadellenques s’han quedat en llista d’espera i, de moment, no podran inscriure els seus fills a cap llar d’infants municipal. Unes xifres que sobretot s’atribueixen al Centre i a la Creu Alta (més de la meitat de les famílies sense plaça són a aquests barris), on ha quedat demostrat que l’oferta no ha estat prou sòlida per suportar tota la demanda. Un exemple clar n’és el CEIF Vapor Buxeda, al carrer de Sant Pau: hi havia 81 vacants, però 182 sol·licituds, per tant, s’han quedat sense plaça 101 famílies, més de la meitat. “Nosaltres vivim davant del Vapor Buxeda, sumàvem 34 punts en total, però si no en tenies 39, era impossible entrar-hi”, il·lustra Miranda, que també volia inscriure la seva filla a aquesta llar d’infants.

Inicialment, la capacitat per a aquest curs 2022-2023 era de 1.214 vacants, que ha acabat en 790. Abans d’obrir les places a famílies noves, els centres fan un traspàs dels infants de P0 i P1 cap als següents cursos. Enguany han estat 424 places que, automàticament, han quedat fora de l’oferta per donar continuïtat als ja inscrits.

La gratuïtat augmenta la demanda

Fa unes setmanes la Generalitat va decretar que a partir del pròxim curs, el Departament d’Educació garantirà que el P2 sigui gratis a les aules. Una notícia que podria haver estat la principal causant de l’augment de la demanda pel que fa a les inscripcions en l’educació preobligatòria. Segons Raúl Miranda, s’hauria d’haver previst que “pujaria exponencialment l’interès” i “s’haurien d’haver implementat accions per donar-hi una resposta eficient”.

El pare assenyala que “la sensació d’impotència és molt gran” quan et trobes amb aquesta situació. “La passivitat és indignant”, narra després d’haver intentat revertir aquesta situació diverses vegades davant de l’administració.

La solució “de pagament”

L’escolarització abans dels tres anys no és obligatòria, per tant, les famílies sense vacant als centres municipals només disposen de dues alternatives: no escolaritzar els fills fins a P3 o inscriure’ls a una llar d’infants privada. Raúl Miranda indica que “les escoles bressol municipals a Sabadell són molt bones” i lamenta veure’s empès a l’educació privada, com ja li va passar amb el seu primer fill.

La situació, en xifres

Places disponibles 2022-2023: 1.214 places

Places ocupades pel traspàs de curs dels alumnes ja inscrits: 424 places

Vacants 2022-2023: 790 places disponibles

Sol·licituds de preinscripció 2022-2023: 993 preinscripcions

Diferències entre les vacants i les preinscripcions: -203