Sabadell ja té nou Govern. L’alcaldessa, Marta Farrés, ara amb majoria absoluta, ha ampliat el govern municipal fins als 14 regidors. Les novetats: més dones que homes, cinc tinents d’alcaldessa –en comptes de quatre–, la seguretat i l’espai públic com a àrees de primer nivell i una nova regidoria de plagues. L’alcaldessa afegeix cinc cares noves al Govern, entre les quals hi ha Adrián Hernández, fins fa uns mesos líder de Ciutadans.

“Hem vist on som i on volem anar, quines són les necessitats i les prioritats polítiques”, ha assegurat Farrés en la presentació del nou executiu local aquest dilluns. La convivència als barris, la falta de llocs de treball, l’emergència climàtica i l’estat dels serveis públics essencials seran els grans eixos del mandat: “No és moment per fer grans equipaments, sinó d’adaptar la ciutat i els barris als nous temps”, ha deixat clar.

El Govern no està tancat. Farrés manté la porta oberta a acords amb els grups de l’oposició, després de mostrar sintonia amb Junts en el ple de constitució de l’Ajuntament. “Mantinc la mà estesa, tant si és un pacte de govern com en els acords puntuals”, ha expressat l’alcaldessa.

Tots els membres del Govern tindran dedicació plena a l’Ajuntament, excepte Rosa Pareja que és funcionària a Montcada i Reixac. Els salaris es congelaran: l’alcaldessa percebrà 71.199 euros bruts anuals, per sobre dels tinents d’alcaldessa (61.710 euros bruts anuals) i dels regidors (57.621 euros bruts anuals). El Govern tindrà cinc assessors, els mateixos que tenia ara, mentre els grups de l’oposició en tindran dos –un, en el cas del PP–.

Tot seguit, fem un repàs a les responsabilitats i els reptes dels 14 membres del nou Govern de Sabadell:

L’alcaldessa

Marta Farrés: alcaldessa de Sabadell

Qui és? 41 anys, de la Creu Alta. Alcaldessa de Sabadell des del 2019. Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UAB, en Protocol i Relacions Institucionals, i Màster en Mediació Comunitària. Va ser regidora a l’Ajuntament de Sabadell entre els anys 2003 i 2015.

Àrea de Presidència i Projectes Estratègics

Pol Gibert: primer tinent d’alcaldessa

De què s’encarrega? Relacions externes, premsa, comunicació i imatge, estratègia de ciutat i Agenda 2030, secretaria i intervenció generals, Atenció Ciutadana i Transparència i Bon Govern.

Quins reptes té? Situar la ciutat a nivell de projecte i d’atracció empresarial en un context incert. Reduir la burocràcia, millorar l’atenció a la ciutadania, obrir l’Ajuntament i fer-lo més accessible. S’encarregarà de projectes cabdals com la transformació de la Gran Via o la posada en marxa de la futura Escola d’Infermeria de la UAB a l’Artèxtil.

Qui és? 35 anys, veí de la Creu Alta. Diplomat en Ciències Empresarials i Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament per la UAB. Diputat al Parlament de Catalunya des de l’any 2015 i primer secretari del PSC Sabadell.

Àrea de Serveis a les Persones

Eloi Cortés: segon tinent d’alcaldessa i responsable de Serveis a les Persones, regidor d’Habitatge i de Transició Ecològica

De què s’encarrega? Coordinació de l’àrea, que inclou regidories com Cultura, Educació i Acció Social, a banda de gestionar les polítiques d’habitatge i de sostenibilitat del Govern.

Quins reptes té? Solucionar els problemes d’accés a habitatge a Sabadell, construir el parc pendent a través de Vimusa o mitjançant acords amb els agents privats. Remodelar els edificis amb deficiències estructurals dels Merinals. Resoldre el futur del Ripoll i els problemes de congestió i contaminació de la ciutat.

Qui és? 31 anys, de Sant Oleguer. Graduat en Ciència Política i Gestió Pública per la UAB i Màster en Política Social, Treball i Benestar per la UAB. En el mandat 2019-2023 ha exercit com a regidor d’Acció Social i Habitatge i districte cinquè a l’Ajuntament de Sabadell.

DINS DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES:

Carles de la Rosa: regidor de Cultura

De què s’encarrega? Programació i ampliació de l’oferta cultural, equipaments i Festa Major.

Quins reptes té? Estructurar el projecte del nou Museu d’Història i del Tèxtil a l’actual museu del Gas i del futur Conservatori i Escola de Música de l’Eix Macià, posicionar la ciutat durant la Capital de la Cultura Catalana 2024, fer arribar la cultura a tots els barris.

Qui és? 50 anys, de la Concòrdia. És llicenciat en Direcció Escènica i Dramatúrgia per l’Institut del Teatre de Barcelona, i va cursar el CAP per la UAB per poder impartir classes de secundària. Al llarg de deu anys va ser el Supervisor del Centre d’Emergències de Catalunya al centre de la Zona Franca.

Manolo Robles: regidor d’Educació

De què s’encarrega? Equipaments escolars, gestió de les infraestructures i el model educatiu amb la Generalitat, activitats fora de l’activitat lectiva.

Quins reptes té? Millorar les condicions de les escoles i instituts, alguns dels quals amb amiant, emprendre mesures per reduir la segregació i l’abandonament escolar, augmentar i adaptar l’oferta d’FP pensant en les empreses i en les sortides laborals, fer pressió a la Generalitat per construir els centres educatius pendents (Narcisa Freixas, Virolet).

Qui és? De Ca n’Oriac, té 63 anys. Diplomat en Filologia Castellana i Postgrau d’Educació Física. Va començar la seva trajectòria en el món de l’educació com a mestre a l’Escola Sant Julià, on també va ser director com a l’Institut Agustí Serra.

Laura Pineda: regidora d’Acció Social i Benestar Animal

De què s’encarrega? De les polítiques pensades per a les persones més vulnerables, gestió d’ajuts municipals i contacte amb les entitats socials i del tercer sector.

Quins reptes té? Reduir les desigualtats entre barris, donar mecanismes per a les persones en situació d’exclusió social, afavorir la reinvenció laboral dels aturats de llarga durada i fer que la llum i l’aigua sigui accessible per a les famílies vulnerables. Incrementar els espais per als animals de companyia i els pipicans.

Qui és? 31 anys, de Ca n’Oriac. Des de fa vuit anys és mestre i coordinadora a l’escola pública, tot i que ara ho compagina amb la seva tasca com a formadora experta en competències digitals al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Laura Reyes: regidora d’Infància i Gent Gran

De què s’encarrega? De les activitats pensades per als infants i la gent gran a la ciutat, de l’atenció d’aquests col·lectius en coordinació amb serveis socials i educació

Quins reptes té? Crear espais de lleure i promoure més activitats per a la gent gran, que acostuma a patir la solitud.

Qui és? 44 anys, de la Creu Alta. Fins ara havia estat regidora d’Esports. És vicepresidenta de la Federació Catalana de Triatló i responsable d’oficials. Jutge de triatló des de l’any 2002, ara és Jutge Internacional N4 ITU. Ha sigut responsable d’oficials i Jutge Àrbitre en proves com Copes del Món i d’Europa de Triatló.

Sílvia García: regidora de Salut i Gestió de Plagues, Drets Civils i Joventut

De què s’encarrega? Com a regidora de Salut, s’encarrega de la salubritat de la ciutat i de la gestió de les plagues. Ostenta la gestió de la memòria històrica. També s’encarregarà de les activitats i espais municipals destinats als joves de la ciutat.

Quins reptes té? García haurà de posar tots els seus esforços a les plagues de rates i paneroles que cada cop són més freqüents arreu de la ciutat. A banda, haurà de resoldre la falta d’oferta d’oci nocturn i activitats de lleure per a la gent jove de Sabadell.

Qui és? 25 anys, de Ca n’Oriac. Graduada en Ciències Polítiques i Gestió Pública per la UAB. Fins ara, ha treballat com a tècnica superior al Departament d’Educació.

Rosa Pareja: regidora d’Igualtat i LGTBI+ en dedicació parcial

De què s’encarrega? Polítiques per la igualtat real i efectiva entre les dones i els homes i d’inclusió de les persones LGTBI+. Campanyes de conscienciació, mesures de visibilització en l’espai públic i activitats al respecte.

De què s’encarrega? Garantir que el Servei d’Integració i Atenció a la Dona respon a les situacions d’emergència de les dones que pateixen violències. Conscienciar, especialment els més joves, a través de més punts informatius i xerrades en centres educatius.

Qui és? 65 anys, veïna del Centre. Llicenciada en Dret i Mediadora Familiar. Ha estat advocada feminista en dret de família durant 20 anys. Funcionària a l’Ajuntament de Montcada i Reixac, on es lletrada de serveis generals.

Àrea d’Economia i Serveis Centrals

Montse González: tercera tinenta d’alcaldessa i responsable d’Economia i Serveis Centrals, regidora d’Esports

De què s’encarrega? Serveis econòmics, tecnologia i transformació organitzativa, informació de base, serveis generals i compres, tresoreria i gestió tributària, recursos humans, departament de Llicències d’Activitat i Comerç, Consum i Turisme. És la regidora del pressupost municipal, de les ordenances fiscals (les taxes i els impostos que es paguen).

Quins reptes té? Elaborar un pressupost realista que es compleixi any rere any. Fer canvis en la taxa de residus, considerada injusta per alguns veïns, adaptar la fiscalitat de les empreses per facilitar que arribin de noves i mantenir les actuals, millorar les condicions fiscals per posar plaques fotovoltaiques i altres mesures sostenibles que puguin fer els privats. Agilitzar tràmits i reduir la burocràcia. Culminar la nova Oficina de Turisme a la Casa Duran, facilitar que arribin noves empreses en els terrenys municipals i no municipals disponibles. Resoldre el problema de les terrasses de bars i restaurants.

Qui és? 55 anys, de la Concòrdia. Graduada en Dret, Postgrau en Lideratge i Governança Local. Oficial administrativa del torn de nit al servei d’urgències de l’Hospital Taulí des de l’any 1989. Ha estat presidenta del Comitè d’Empresa del Parc Taulí, responsable de Sanitat a la UGT del Vallès Occidental.

DINS DE L’ÀREA D’ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS:

Antonio Rodríguez Galián: regidor de Desenvolupament Econòmic

De què s’encarrega? De Promoció Econòmica i del Vapor Llonch.

Quins reptes té? Millorar l’oferta formativa del Vapor Llonch, fer de pont entre les empreses i els centres de formació per vincular FP i sortides laborals, buscar una solució publicoprivada per a Fira Sabadell per fer-la rendible.

Qui és? Té 62 anys i és del Centre. Economista per la UAB, Màster en Història Contemporània per la UAB i, en l’actualitat, doctorand (realitzant el doctorat) d’Història Comparada Política i Social a la UAB. Va ser regidor el darrer mandat de Toni Farrés, responsable d’Organització i Recursos Humans.

Àrea d’Espai Urbà, Acció Territorial i Participació

Mar Molina, quarta tinenta d’alcaldessa i responsable d’Espai Urbà, Acció Territorial i Participació

De què s’encarrega? Obres públiques, parcs, jardins, mobiliari urbà i arbrat, vialitat i clavegueram, infraestructures urbanes, manteniment d’equipaments, mobilitat i via pública, neteja viària, residus i tractament, coordinació de serveis comunitaris i districtes, mediació comunitària.

Quins reptes té? Culminar les grans obres públiques pendents a temps –Portal Sud, parc de les Aigües, parc del Nord, entre d’altres– i recuperar altres projectes pendents, com el Jardí del Sud. Tancar un acord per poder començar les obres del futur aparcament del Centre. Implementar la ZBE. Garantir que Smatsa compleix amb el servei i gestionar la redacció del nou contracte de neteja i gestió de residus.

Qui és? 43 anys, de la Creu de Barberà. Advocada i membre no exercint de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell. Fins ara havia exercit de tinenta d’alcaldessa de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme.

DINS DE L’ÀREA D’ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ:

Sonia Sada: regidora de Participació

De què s’encarrega? Estratègia de participació ciutadana i processos participatius als districtes i als barris.

Quins reptes té? Obrir l’Ajuntament a la ciutadania i fer-lo més accessible, aplicar un nou model de participació ciutadana, actualment inexistent.

Qui és? 49 anys, de Can Llong. Sonia Sada és tècnica Auxiliar Administrativa i té un Postgrau en Socialdemocràcia, Polítiques Públiques i Nous Riscos Laborals per la UB, entre d’altres estudis.

Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

Adrián Hernández, cinquè tinent d’alcaldessa i responsable d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

De què s’encarrega? Seguretat i civisme (Policia Municipal), planificació i gestió urbanística (inclou llicències urbanístiques), protecció del Patrimoni, obres en edificis municipals, Agenda Urbana.

Quins reptes té? Augmentar el nombre d’agents de la Policia Municipal, agilitzar i reduir els temps de les tramitacions de llicències, recuperar i protegir el patrimoni arquitectònic de la ciutat que està en mal estat, especialment al voltant del riu Ripoll on hi ha molta degradació.

Qui és? 39 anys, de la Roureda. Diplomat en Relacions Laborals i llicenciat en ciències del treball. Va cursar un màster de Direcció en Recursos Humans i va ser president del comitè d’empresa del Consorci Sanitari de Terrassa i delegat sindical de la UGT. Líder i portaveu de Ciutadans entre 2015 i 2023.