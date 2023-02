El PSC de Sabadell ha incorporat en les últimes hores de cara a les eleccions municipals de maig Adrián Hernández, excandidat de Ciutadans a la ciutat. Així ho ha anunciat a través d’un vídeo publicat a les xarxes socials l’alcaldessa, Marta Farrés, donant la benvinguda al nou membre del partit.

“Sumem al nostre equip una persona que és molt especial, amb molt talent, que treballa des de fa molts anys per Sabadell. Estem per sumar i fer que les coses funcionin”, ha expressat per presentar Hernández, en un vídeo gravat a la plaça del Pi de Ca n’Oriac.

Per la seva part, Hernández ha assegurat que afronta el repte “amb molta il·lusió”, convençut d’acceptar l’oferta socialista: “he hagut de dir que sí a la proposta de l’alcaldessa”, ha expressat. L’exregidor ha volgut lloar la feina del Govern municipals en aquests quatre anys, destacant sobretot l’aposta pels barris. “S’ha donat la volta a la ciutat, però queden quatre anys més. Vull pujar a aquest tren per fer la Sabadell que mereixem, amb el projecte encapçalat per Marta Farrés”, ha sentenciat.

El sabadellenc Adrián Hernández va renunciar a l’acta de regidor en el ple municipal del passat 7 de febrer. Ho va fer per voluntat pròpia en considerar que s’havia acabat una etapa de set anys i mig al consistori i també acabava així el recorregut com a militant de Ciutadans, del qual es va desvincular després de 10 anys. Ara, l’exmembre del partit taronja afronta un nou repte a les files socialistes.