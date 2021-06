Adrián Hernández (Ciutadans): "El Govern fa política d’aparador i màrqueting, falta estratègia de ciutat"

El portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, acusa el Govern de Farrés de fer electoralisme: “Fan política d’aparador i màrqueting, fa falta més estratègia de ciutat, encara no sabem quin és el seu projecte per Sabadell”.

Mira enrere i destaca projectes que considera que no s’han complert, que en el passat creu que van ser “anuncis” de cara a guanyar-se la ciutadania: la promesa de recuperar el servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí; la construcció d’una nova comissaria per a la Policia Municipal per substituir l’equipament de Can Marcet; la modificació i reducció de les taxes d’escombraries o el nou conservatori.

“Tot són promeses que s’han anat modificant, que van variant que no sabem quan veuran la llum. Vas rascant i t’adones que aquests anuncis han anat variant des del principi”, expresssa Hernández.

En qualsevol cas, sí que reconeix el que considera encerts de l’executiu: “Això no vol dir que algunes de les inversions no les compartim. Sí que ho fem, com per exemple amb el pavelló dels Merinals”, un projecte és llargament reivindicat pels veïns. L’equipament està previst que vegi la llum l’any 2024, amb un cost de 8 milions d’euros i 3.700 metres quadrats.

Abans que comenci l’estiu, el Govern té previstes adjudicacions i inversions per valor de 20,5 milions d’euros, segons van anunciar Morell i Farrés per última vegada a l’acte de celebració dels dos anys del pacte de la Concòrdia. Hernández reitera que ara el Govern està “en un altre moment d’anuncis, sense saber quan els projectes veuran la llum”.

Arribat l’equador del mandat, ha estat l’únic grup municipal de l’oposició que no ha intervingut públicament en el reclam de formar un “Govern alternatiu” entre ERC, la Crida , Podem i Junts per Sabadell. Hernández es manifesta clarament: “És un moviment que no té recorregut. Entenc que la Crida i ERC el fessin, però és només un gest polític”.

