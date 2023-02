Adrián Hernández deixa a l’acta de regidor: “La meva vocació de servei públic continua intacta”

El sabadellenc Adrián Hernández ha renunciat a l’acta de regidor en el ple municipal d’aquest dimarts, 7 de febrer. Ho ha fet per voluntat pròpia en considerar que s’ha acabat una etapa de set anys i mig al consistori i també acaba aquí el recorregut com a militant del seu partit, Ciutadans, del qual es desvincula després de 10 anys. A les pròximes eleccions municipals el candidat de la formació taronja serà el diputat Joan García, que repetirà a la primera posició de la llista com ja va passar el 2015.

Aquest ha sigut el darrer punt de l’ordre del dia, i Hernández ha compartit unes paraules amb el plenari. Posteriorment, els portaveus dels grups municipals també li han agraït la seva tasca.

Hernández marxa agraït per haver sigut “un dels 27 privilegiats” -en referència al nombre d’edils de l’Ajuntament- que ha tingut l’oportunitat de servir la ciutat. S’endú molts records, ha “conegut el millor i pitjor de la política” i qualifica aquesta etapa no com un ofici sinó un exercici.

“La meva vocació de servei públic continua intacta, i m’agradaria ser útil. Com a ciutadà, en una entitat o com a societat civil, em teniu pel que necessiteu”, ha dit.

Tres alcaldes

Per acabar, Adrián Hernández ha agraït els moments i la feina compartida amb tothom qui ha coincidit, i ha tingut un missatge pels tres alcaldes amb els quals ha compartit plenari. Juli Fernàndez (ERC), “distanciats ideològicament, però sempre amb un respecte mutu com no podia ser d’una altra manera”; Maties Serracant (Crida), “l’època de major voltatge polític, una situació complicada, però sempre he tingut clar que era el meu alcalde, perquè era un respecte institucional que li devia. I ell també el va tenir a mi”. I amb l’actual i primera alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés (PSC): “va començar sent Marta Farrés i crec que ara ja és l’alcaldessa Marta per mèrits propis. A alguns els agradaran més o menys les seves formes, però sens dubte s’ha guanyat aquest reconeixement”.