El diputat al Parlament de Cs, Joan Garcia, serà l’alcaldable de la formació a les eleccions municipals de Sabadell del 2023. Així ho ha anunciat aquest divendres l’actual portaveu del partit, Adrián Hernández. D’aquesta manera, torna a la ciutat el candidat que es va presentar als comicis de l’any 2015.

Garcia ha confessat tenir “una felicitat continguda”. Per una banda, pel “repte” de presentar-se a la cursa electoral i, de l’altra, que ho sigui en detriment de la marxa d’Hernández. “Puc continuar el treball que vaig començar en aquesta ciutat”, en referència a fa més de set anys quan Cs va obtenir, per primera vegada, representació a la sala de plens. “No va poder gaudir i va deixar l’acta per se diputat, cosa que molts no fan”, ha rematat l’actual portaveu.

Un escenari polític diferent

“Per l’experiència i el coneixement”, ha justificat l’elecció del sabadellenc. Tot i així, Garcia ha reconegut que “no m’esperava tornar ara”, encara que quan em vaig acomiadar va avisar que algun dia tornaria a la ciutat. Ha assenyalat que pot ser “útil” i l’objectiu que han expressat ambdós, de cara a la cita amb les urnes el maig de l’any vinent, és “ser decisius” en el pròxim mandat. “L’alcaldessa serà la mateixa i volem ser determinants”, ha augurat Hernández.

Han reconegut que “l’escenari polític és diferent” de cara aquestes eleccions en comparació amb les de 2015 i 2019 i que la línia, més enllà del que “hi havia en joc aleshores, amb els drets i les llibertats, amb tot el tema del procés, vam fer propostes en matèria de seguretat, neteja i polígons industrials”, entre d’altres, i que mantindran. “I l’equip és immillorable, no em plantejo un de millor”, ha afirmat Garcia.

“M’he quedat amb l’espina de no ser decisius”

Hernàndez serà l’actual líder local fins a finals d’any i “després ja decidirem”. Ha atribuït aquesta decisió a “temes personals”, vinculats a la recent paternitat i aspectes laborals. De fet, tal com ha explicat, l’any passat ja va manifestat aquesta intenció al partit taronja. Se’n va amb “l’espina de no haver estat decisiu” amb els tres regidors.

El líder la formació taronja ha admès que “el millor amb el qual em quedo són les persones, sempre ho són. No t’imaginaries conèixer-ne tanta, i d’ideologies diverses”. Tanmateix, “el pitjor de la política és que no es pot ser bona persona, perquè te l’acaben fotent”. Per a ell s’ha fet “bona feina” i ha advertit: “Algun dia tornaré”.