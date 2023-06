Marta Farrés ha estat investida alcaldessa de Sabadell aquest dissabte en el ple de constitució del nou Ajuntament. Repeteix en el càrrec quatre anys més gràcies a la majoria absoluta obtinguda pel PSC en les eleccions municipals del 28 de maig.

Farrés ha agafat la vara d’alcaldessa de la mà de Rosa Pareja, la regidora de més edat del ple municipal. En el seu discurs d’investidura ha assegurat que la majoria absoluta no canviarà la seva manera de governar. “La ciutat no és meva, no és de cap dels que avui som aquí. La ciutat la fem entre tots i totes”, ha defensat davant de més d’un centenar de personalitats de la ciutat que han assistit al ple de constitució de l’Ajuntament.

L’alcaldessa ha allargat la mà als grups de l’oposició, entitats, empreses i ciutadans individuals per “sumar i trobar més i millors idees per a Sabadell“. Ha parlat de seny, de diàleg, d’escoltar i d’aprofundir en “allò que ens uneix i no pas en allò que ens separa”. Ha reproduït una frase cèlebre de l’escriptora Almudena Grandes –“una ciutat pot ser alguna cosa més que un conjunt de carrers amb cases on viu gent”– per reivindicar la “comunitat” de Sabadell.

En el seu discurs, ha agraït l’ampli suport dels sabadellencs, amb qui sent que ha establert un “vincle”. Ara bé, també ha constatat que aquesta relació ha de “guanyar-se cada dia”: “Sé que la confiança no és ni il·limitada ni eterna. I me la vull, ens la volem, seguir guanyant dia a dia”, ha remarcat.

Farrés ha assenyalat les desigualtats, el canvi climàtic, l’envelliment de la població, la convivència, l’habitatge o la mobilitat com a prioritats principals de l’agenda del nou Govern, que vol “continuar fent de Sabadell referent i capital” en què les dones i els joves tinguin un paper cabdal. En definitiva: un mandat de transformació en valors, en el verd, en la projecció de la ciutat, però no de fer grans equipaments.

El ple municipal ha transcorregut amb normalitat, excepte durant la promesa de Farrés en el càrrec d’alcaldessa. Tres representants de Plataforma Antifeixista Sabadell han interromput el plenari a crits. “Aturem l’ordenança mordassa, estil Marta Farrés, no gràcies”, han afirmat en referència de la nova ordenança de Civisme i Convivència que està a punt d’entrar en vigor i que ha motivat una concentració a Sant Roc.

Joan Carles Sànchez ha estat l’únic exalcalde a assistir a la presa de possessió de Farrés. Manuel Bustos (PSC), Juli Fernàndez (ERC), Maties Serracant (Crida) han declinat la invitació.

PSC i Junts, oberts a pactar: “El Govern no es tanca dilluns”

Tot i la majoria absoluta socialista, el portaveu del PSC, Pol Gibert, ha tornat a dirigir-se als grups de l’oposició en el mandat que comença. “No volem governar sols. Volem sumar talent i idees per al conjunt de la ciutat”, ha assegurat deixant clar que el PSC vol posar Sabadell “per sobre dels partits”. Un dels possibles socis del nou govern és Junts, liderat per Lluís Matas. En el seu discurs, ha demanat al PSC arribar a “acords i pactes per millorar la vida dels sabadellencs”. “Mentre fem via a la independència, no ens podem quedar aturats“, ha justificat.

Els dos regidors de Junts, Matas i Katia Botta, s’han assegut a la dreta de l’alcaldessa investida juntament amb la majoria de la bancada socialista. Un fet destacable tenint en compte que els juntaires, de moment, no entraran al nou executiu que s’anunciarà el proper dilluns. “La composició del Govern no es tanca dilluns. El mandat és molt llarg“, ha tornat a deixar clar l’alcaldessa Farrés, just després de la investidura. En l’entrevista al Diari ja va assegurar que els pactes de govern no havien de ser “el primer dia”.

Sis candidatures, només una amb opcions

Tots els grups amb representació al nou ple municipal han presentat un candidat a l’alcaldia. A banda de Marta Farrés (PSC), hi ha hagut sis alcaldables més a optar al càrrec: Gabriel Fernàndez (ERC), Nani Valero (Crida), Lluís Matas (Junts), Joan Mena (En Comú Podem), Nuria Acacio (Vox) i Cuca Santos (PP). Tots s’han postulat de manera simbòlica, ja que estava clar que Farrés tindria el suport de la majoria del plenari.

El cap de files republicà, Gabriel Fernàndez, ha desgranat el model de ciutat d’ERC i s’ha reivindicat com a “cap de l’oposició”, en tant que líder de la segona força política de la ciutat, en un to constructiu. Ha exigit un govern “al servei de tots els barris, que afronti els problemes reals” com l’habitatge, el treball de qualitat, l’educació, la salut, la cultura, i que faci front al canvi climàtic. També ha tingut temps per defensar la llengua i les tesis independentistes.

L’alcaldable de la Crida, Nani Valero, ha protagonitzat un discurs rupturista, en què ha deixat clar que vol una ciutat “lluny dels lobbies” i que treballi per “l’autodeterminació del país”. S’ha situat al costat dels veïns més vulnerables i ha promès ser “la veu de la ciutat“, d’aquells que són “discriminats pel sistema”. Antifeixisme, feminisme, ecologia i localisme seran els trets distintius dels alternatius en aquest mandat.

Els comuns han demanat a Farrés i al nou Govern municipal socialista que governin per a tota la ciutat. “Som conscients que la majoria absoluta permetrà al PSC governar amb comoditat, però això no ha de voler dir absolutisme. No tenim un bon record de les últimes majories absolutes”, ha assegurat Joan Mena en una clara referència a Manuel Bustos. El líder dels comuns ha remarcat que la majoria del ple municipal –22 de 27 regidors– són d’esquerres. “Això s’ha de notar”, ha indicat en matèria d’habitatge, de sostenibilitat i en qüestions cabdals, com el futur del Ripoll i de la indústria.

La cap de llista de Vox, Nuria Acacio, ha celebrat l’entrada de l’extrema dreta al ple municipal. Ha posat deures a la nova alcaldessa en nom dels més de 5.000 votants: la falta d’habitatge, les ocupacions, la delinqüència, entre d’altres, per culminar en un atac a les persones estrangeres: “Hi ha hagut un augment de la immigració il·legal que vol acabar amb el nostre estil de vida”. Tot i això, cal apuntar que segons l’Idescat, 28.632 veïns de Sabadell tenen origen estranger. Per tant, amb prou feines representen el 13,3% de la població de la ciutat. En una altra temàtica, i dirigida a Farrés, ha assegurat en referència a la seva plantació d’arbres: “Està molt bé plantar arbres però que aquests no ens impedeixin veure el bosc de problemes de la ciutat”.

Per acabar, l‘única regidora i portaveu del PP, Cuca Santos, ha reivindicat el bilingüisme en el seu discurs i ha reivindicat un Sabadell “de tots”, una “amalgama cultural i política” que no seria el mateix sense el seu passat i les persones que, com ella, tenen arrels fora de Catalunya. “Formen part de l’essència i de la història d’aquesta ciutat”, ha reivindicat sobre els col·lectius vinguts d’arreu de l’Estat.

Tots ‘prometen’, Vox ‘jura’

Els catorze regidors socialistes han “promès” en comptes de “jurar” el seu càrrec. Per la seva banda, els regidors independentistes (ERC, Crida, Junts) han promès el càrrec com és habitual, amb lleialtat al Rei, a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. No obstant això, tots han deixat el seu missatge de desaprovació: han mostrat el seu compromís amb els “valors de la República catalana” i per una “Catalunya lliure“. Republicans i alternatius han afegit en la seva promesa qüestions com la sostenibilitat, el feminisme i l’antifeixisme.

Els comuns han optat per prometre “per imperatiu legal” perquè el jurament incorpora el Rei d’Espanya, el que contradiu els seus principis republicans. Els dos regidors entrants de Vox i la del PP han estat els únics en “jurar” l’acta de regidor.