Manifestació contra Vox i ‘l’estil Farrés’: “Sou púrria”

La investidura de Marta Farrés d’aquest dissabte s’ha viscut en dues fases. La primera dins el consistori, on la socialista ha tornat a ser investida alcaldessa de Sabadell. La segona a la plaça de Sant Roc. Allà un centenar de persones s’han concentrat per protestar seguint la convocatòria feta per la Plataforma Antifeixista de Sabadell (PAS). Les queixes, però, no s’han quedat només aquí. Ja que també s’han pogut veure i escoltar consignes contra l’entrada de Vox a l’Ajuntament i davant la nova Ordenança de Civisme i convivència.

“Cal aïllar a Vox”

Les protestes han començat al voltant de les 11. Amb cartells, pancartes i un megàfon els concentrats han fet notar el seu rebuig. Els crits de “No passaran” i “Marta Farrés la lluita és als carrers” han ressonat per la plaça, sent els càntics contraris a l’extrema dreta els més majoritaris. “L’entrada de Vox a l’Ajuntament és molt mala notícia, cal aïllar-los i esperem que el Consistori no col·labori amb ells per a res”, ha expressat Damaris, membre de la PAS. Una altra de les seves preocupacions són els temes que el partit pot posar sobre la taula: “La seva presència pot comportar un enduriment de conductes xenofòbiques, LGBT-fòbiques i contra la nostra llengua”, ha expressat.

És per això que les protestes del col·lectiu no s’han limitat només a la plaça. Ja que per mostrar la seva oposició un grup d’activistes ha entrat a la sala de plens. La seva presència, però, ha estat ben breu. Ràpidament, membres de la policia local els han expulsat. Un cop fora han estat rebuts amb aplaudiments pels concentrats. Altres mostres de protesta han estat més improvisades. La principal ha estat cantar ‘Els Segadors’, una contraposició a la proposta que va fer Vox de fer sonar l’himne espanyol a la sessió d’investidura.

“La nova ordenança és autoritària”

Un dels altres elements de la jornada ha estat la crítica a ‘l’estil Farrés’. Terme creat pels seus detractors, fent referència al ja conegut ‘estil Bustos’. Una forma de relacionar l’alcaldessa amb l’antic alcalde. El rebuig a la seva gestió s’ha centrat principalment en la nova ordenança de civisme. Una mesura que ha estat molt criticada per alguns partits com ERC així com entitats i particulars.

“L’ordenança criminalitza les persones pobres i contempla sancions per dificultar la seva vida, com podria ser l’accés a l’aigua de les fonts”, ha comentat Duna. Per ella la majoria del PSC és molt mala notícia: “És el que els faltava per a tenir pista lliure per implementar mesures com aquesta, també ens dificulta l’accés a l’habitatge i tenir una vida digna”. En la mateixa línia s’ha expressat Martí, un altre dels manifestants. “L’ordenança és autoritària i criminalitza aspectes que en cap cas suposen un delicte o perill”, ha afirmat.

Moments de tensió

En línies generals la convocatòria ha estat molt tranquil·la. Tot i el dispositiu de seguretat desplegat, tanques davant l’edifici i una 15 de policies-la majoria municipals- la major part del matí ha transcorregut sense incidents. Els moments més tensos, això sí, s’han produït a la finalització del ple. Sobretot amb la sortida dels membres de Vox, que han estat increpats pels manifestants. Expressions com “sou uns feixistes” o “sou púrria” han acompanyat als membres de la formació d’ultradreta fins que aquests han estat ja a diversos metres del consistori.

Les queixes contra la reescollida alcaldessa i membres del PSC, sobretot cap a Eloi Cortés, també s’han tornat a repetir. Unes paraules a les quals Farrés no ha volgut donar importància en valorar la cita: “Tret d’algun eixelebrat el dia ha anat molt bé”, ha afirmat.

Amb tot definit arranca ja el nou període polític a Sabadell amb el PSC i Farrés al capdavant. Quatre anys en els quals l’alcaldessa haurà de fer front a diversos reptes i que, malgrat la seva majoria absoluta, també tindran- tal com s’ha demostrat avui- mostres d’oposició al davant.