Senyalitzaran les restes arqueològiques de l’antic vapor de la ‘O’ a la carretera de Barcelona

A la cantonada de la carretera de Barcelona amb el carrer de Zurbano (Centre), unes restes arqueològiques es mostren descontextualitzades. Es tracta de part del resultat de la intervenció arqueològica de l’antic Vapor de la ‘O’, que després va ser la fàbrica d’Indústries Casablancas SA,i l’Ajuntament de Sabadell preveu senyalitzar-les.

El vapor data del 1863 i va ser enderrocat fa uns anys per, entre altres, construir-hi el primer edifici de fusta de Vimusa, que es va inaugurar fa més de quatre mesos, però encara no hi viu ningú. Segons expliquen fonts municipals, en fer l’enderroc, es va buscar si hi havia restes arqueològiques, i part del resultat és el que ara s’exposa a peu de carrer i és visible per tots els vianants, a la carretera de Barcelona, 179.

Hi ha quatre pedres de base amb els ancoratges de la caldera del 1892 que estaven emplaçades en els quatre angles de la sala de calderes del vapor ampliat aquell any; i també una base de pedra amb encaixos, que era la base d’assentament de l’antiga màquina de vapor del mateix establiment del 1892.

Tot i que no s’ha definit el calendari de l’actuació, la previsió del consistori és que el panell informatiu que s’instal·li expliqui la història d’aquest conjunt industrial i la figura de l’inventor Ferran Casablancas, a qui se li va dedicar un carrer ben a prop. El format seguirà l’estil del que ja hi ha a l’antic vapor d’en Cusidó de la Creu Alta.