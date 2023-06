Els nous pisos de lloguer de Vimusa es fan esperar

La construcció d’habitatge de lloguer assequible a Sabadell arrenca lentament tot i la voluntat d’iniciar la construcció de 528 pisos des del 2019 i durant els pròxims quatre anys. L’aposta del govern, ara en funcions, incrementa la xifra de pisos de lloguer assequible que va prometre l’anterior govern quadripartit, que era de 362 fets el 2024.

D’aquests habitatges, els primers 53 es van licitar el 2018, i uns estan acabats i els altres a punt de fer-ho. El passat 26 de gener, l’Ajuntament va presentar a la premsa la primera promoció de pisos de lloguer assequible acabada de construir en l’última dècada per part de l’empresa municipal d’habitatge (Vimusa), que no havia aixecat cap edifici des del 2013. És la que està ubicada a la cantonada entre la carretera de Barcelona i el carrer de Zurbano (Centre), i passats més de quatre mesos des que es va anunciar que estaven acabats, els 21 pisos que hi ha continuen tancats i buits, a l’espera que finalitzin els tràmits administratius perquè els estrenin els primers inquilins.

La realitat és que s’ha pogut llogar abans el local que posar els pisos a disposició de la borsa de lloguer assequible. També encaren la recta final les obres de construcció de 32 pisos de les mateixes característiques al carrer de Francesc Layret, a la Creu Alta. Tant els pisos del Centre com els de la Creu Alta es llogaran per un preu mensual d’entre 316 i 550 euros, i tenen d’una a tres habitacions. Paral·lelament, aquests darrers anys s’ha avançat en els tràmits administratius per urbanitzar el sòl i poder construir el Complex de gent gran de la Roureda entre els carrers de Rialb, Àger i Costabona. El complex tindrà 100 habitatges i funcionarà com els ja existents a la Via Alexandra, el Parc Central i Sant Oleguer, que ofereixen serveis complementaris als seus usuaris com consergeria i neteja. També tindrà espais relacionals i d’activitats, un centre per als serveis socials municipals i espais per a entitats.

Per arribar als 528 pisos, també se’n preveuen construir 50 amb la promoció Ca n’Ustrell 1 i 325 més en quatre promocions de Can Gambús. En aquest sentit, el Govern també subratlla que ha comprat un centenar de pisos a través del sistema de tempteig i retracte i que la pandèmia ha endarrerit els tràmits per avançar en la resta de casos.

Crítiques a la Generalitat

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, critica el paper de la Generalitat pel que fa a l’ampliació del parc de lloguer assequible o protegit. El govern català té en marxa una promoció de 34 pisos a Can Llong a través de l’Institut Català del Sòl (Incasòl), i Farrés va afirmar en una entrevista amb el D.S. el mes passat que “el fet que nosaltres en tinguem previstos 500 i ells estiguin en 34, fa pensar”. L’alcaldessa també apuntava en la mateixa entrevista que, per ampliar el parc de lloguer assequible, l’Ajuntament també preveia fer habitatge a través de l’empresa mixta SBD Lloguer Social i cedir sòl per a cooperatives i empreses que vulguin construir.