La Generalitat limitarà el preu del lloguer a Sabadell amb la nova llei estatal d’habitatge

Amb tot, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent en els últims cinc anys després de l’actualització anual. Si es tracta d’habitatges d’un gran tenidor (persona física o jurídica amb més de deu immobles urbans d’ús residencial), el preu del lloguer no podrà ser superior a l’índex de referència del preu del lloguer.

Al Vallès Occidental, a part de Sabadell, els municipis que envolten la ciutat i que també tindran el preu regulat són Terrassa, Castellar, Barberà, Badia, Sant Quirze i Cerdanyola, entre altres. En els 140 municipis on estarà regulat el preu del lloguer hi resideixen 6,2 milions de persones i 80% del total de la població catalana, hi ha pràcticament totes les localitats de l’àmbit metropolità de Barcelona; les quatre capitals, part de les comarques costaneres i d’altres de muntanya com Ripoll, Puigcerdà, Mollerussa, Solsona o Torelló, per citar alguns exemples.