El Ministeri de Transports veu “factible” signar la ronda Nord abans del 23-J

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha considerat aquest dimecres “factible” que els governs català i espanyol signin el protocol per construir la ronda Nord de Sabadell, Terrassa i Castellar abans de les eleccions generals del 23 de juliol. Sánchez no ha amagat que li agradaria que fos així i ha assegurat que la firma arribarà “en breu”.

La ministra ha explicat que ja ha parlat sobre aquest projecte viari amb la nova titular de la cartera de Territori del Govern de la Generalitat, Ester Capella. També ha recalcat que s’està “revertint” la manca d’inversió a Catalunya en matèria d’infraestructures, tot subratllant que el 2022 la xifra va pujar un 35%. “En termes absoluts” és la Comunitat Autònoma on més s’ha invertit, ha afirmat Sánchez.

Un “projecte que està acordat”

“Que ningú dubti” que des de l’executiu espanyol es treballarà perquè arribi l’entesa “el més aviat possible”, ha afirmat Sánchez, alhora que ha recordat que es tracta d’un “projecte que està acordat”. La ministra ha especificat que fa un parell de setmanes el Ministeri va rebre els esborranys de la Generalitat sobre el protocol.

A més, ha indicat que “cal asseure’s a les taules de treball i deixar treballar als tècnics”, però no només per a la construcció del tram de la B-40, també per altres obres “prioritàries” com l’intermodal ferroviari a la Llagosta, que calcula per al 2025, les execucions del corredor Mediterrani i el pla de Rodalies i el desdoblament de la línia de Rodalies R3, entre d’altres.

Visita a Terrassa

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va visitar dimecres la seu de la patronal Cecot, a Terrassa. S’ha entrevistat amb el president de la patronal, Xavier Panés, i ha participat en una sessió de treball. Panés ha explicat que s’han posat deures “per treballar i mantenir contactes directes amb Adif” en projectes d’infraestructures.

Animals mitològics

La ministra ha volgut deixar clar que és “important desfer animals mitològics sobre la falta d’inversió a Catalunya”. En aquest sentit, ha apuntat que s’estan destinant més recursos “que mai” i ha concretat que la meitat de l’augent del 35% esmentat ha anat a parar a Rodalies. També ha esperat que “aquest ritme inversor a partir del 23 de juliol no pateixi una frenada”.

Sánchez ha interpel·lat la Cambra de Comerç de Barcelona, que ha publicat un informe en el qual s’assenyala que Catalunya necessita 50.900 milions en infraestructures fins al 2040, i Foment del Treball, que fa unes setmanes apuntava uns 40.000 milions el dèficit inversor: “Prefereixen aquesta relació i inversió d’ara o la del govern espanyol de fa cinc anys?”. A més, ha afegit que l’executiu espanyol “prioritza totes les infraestructures que són necessàries”.