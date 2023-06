FOTOS | Així va quedar un dels cotxes destrossats en un acte vandàlic la nit de Sant Joan

El passat dia 24 de juny, cap a les 7 del matí, la Julieth va rebre la trucada de la Policia Municipal. El seu cotxe havia estat destrossat. “Quan m’ho van comunicar, em va generar molta impotència i ràbia”, explica. El vehicle estava estacionat al pàrquing de l’Eix Macià. De seguida, es va desplaçar fins a l’indret, on encara hi havia l’individu causant dels desperfectes, detingut per la Policia.

Ella va anar directament a veure l’estat del seu cotxe, evitant el contacte amb el jove, de 23 anys. No va ser l’única víctima. En total, hi havia quatre vehicles afectats amb diferents desperfectes i danys. En el seu cas, el vidre i la xapa davantera, a més d’una porta, han quedat malmesos, tal com es pot observar en les fotografies.

Els veïns van alertar la Policia pel soroll que estava provocant l’home amb els cops contra els vehicles. El cas ja està denunciat. La Julieth lamenta que hi ha alguns desperfectes que l’asseguradora no cobreix, tot i que manté encara el procés de reparació obert. “Malauradament, aquestes coses passen perquè hi ha gent que no se sap controlar”, es resigna. Per sort, explica, no es van haver de lamentar danys personals ni tampoc pèrdues econòmiques pel robatori de cap element a l’interior del cotxe.

Aquest tipus d’actes delinqüencials en vehicles han crescut en el darrer any a l’Àrea Bàsica Policial de Sabadell. De mitjana, es produeixen gairebé tres robatoris amb força a l’interior de vehicles cada dia. L’any passat, en total es van presentar 1.073 denúncies per robatoris en vehicles. Casos com el que va explicar la Marina, que va tenir pèrdues per valor d’un miler d’euros.