Saps on és… l’escut de Sabadell més amagat?

Canvi de plans. Això és el que va passar el 1976 quan, finalment, aquest escut de Sabadell va arribar al seu emplaçament final, on es manté actualment. Quan s’arriba a Sabadell per la Gran Via, just darrere de les lletres Sabadell, hi ha un jardinet amb un petit estanc d’aigua. Costa de veure circulant, no és un lloc de pas a peu i arribar-hi caminant comporta prendre cert risc –perquè queda enmig de diversos carrers–, però allà hi ha l’escultura Escut de Sabadell, d’autor desconegut i documentada pel Museu d’Art.

El que pot semblar un lloc sense més ni més té una història, ja que aquest escut es va esculpir el 1885 i havia de presidir la façana posterior de l’edifici de l’Ajuntament. Però, tal com recorda el museu, mai va arribar a tenir aquesta ubicació. Força anys més tard, el 1976 es va decidir instal·lar-lo a l’entrada de la ciutat. L’escultura està feta de pedra, i a l’escut l’envolten volutes i borles de llorer, amb una corona comtal. L’adreça exacta és entre la carretera de Bellaterra i el carrer de Domènech i Montaner.