Místers i pubilla Poblenou 2023: “És un orgull formar part d’aquest barri”

Porten amb orgull la banda casolana que els nomena Místers i Pubilla del Poblenou 2023. Són la Melodi, el Juan i el Javi, els joves que han estat guardonats amb aquest certamen popular durant la festa major del barri, que ja s’ha convertit en tradició. El reconeixement no se centra en la bellesa superficial dels participants, sinó en el seu tarannà. La pubilla l’escull la regidora Sonia Sada i valora la simpatia, personalitat i implicació en el barri.

Els místers –enguany dos han estat els premiats– s’hi han d’exposar una mica més: han de donar l’espectacle i fer riure i gaudir els participants. Guanya la seva extraversió. Pugen a l’escenari, ballen al ritme dels hits històrics de l’estiu com la Mayonesa o les últimes de reggaeton i guanya qui menys vergonya passa. “Qui més joc dona, rep el reconeixement”, exposa Eva Campiñez, una de les organitzadores de la festa. Qui es talla, descartat. Aquests nois van guanyar gràcies al seu do per a moure les cuixes, anar al ritme de la música i no tenir manies.

Són veïns del barri de sempre. I estan implicats en el Poblenou. En el cas de la Melodi Solis, de 33 anys, el barri forma part de l’ADN. La seva família va viure a primera línia la creació del barri i el seu creixement. “Els meus avis han viscut aquí tota la vida, i jo he format aquí la meva família també”, exposa.

Ella és feliç al Poblenou perquè té a prop els seus. “No ho canviaria per res”, assegura. I també encara està assimilant el premi. “Quan van dir el meu nom, de debò que no m’ho podia creure. Em va fer moltíssima il·lusió”, admet. Sent que hi forma part. I recomana a tota la ciutat gaudir d’una de les festes majors del Poblenou, especialment el Show. “Això s’ha de viure”, apunta.

El Javi Rodríguez també és nadiu del Poblenou. Als seus 35 anys ha estat nomenat Míster Poblenou 2023 i, a banda de passar-s’ho d’allò més bé durant el procés de selecció, va ser un dels cinc nois que va haver de fer la seva pròpia presentació (que havia de ser aclamada pel públic), ballar i fer-se el graciós. “Vaig estar molt còmode”. Com la Melodi, el Javi se sent molt seu el barri: “Soc feliç aquí, és un barri meravellós”. D’entre totes les coses que li agraden d’aquest petit poble, assegura que és la “pinya i la força” que fan els veïns.