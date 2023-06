El Club Natació es banya en bronze a l’Estatal aleví de tennis de taula

El Club Natació Sabadell, amb un trident format per Fran Serrano, Quim Barberà i Owen Yang, s’ha penjat la medalla de bronze al Campionat d’Espanya aleví de tennis de taula celebrat a Zamora. Als quarts de final van superar al potent Universidad de Burgos per 3 a 0 i en les semifinals van cedir contra el campió CTT Borges per 3 a 2.

En la fase de grups, els sabadellencs van passar al quadre final com a primers de grup. A més, en dobles masculins, Serrano i Barberà van arribar fins a les semifinals sumant un nou bronze. En les semis, derrota contra Malov i Galan per 2-3 (9-11). I en dobles mixtes, Fran Serrano, fent parella amb Renata Shypsha, van aconseguir proclamar-se campions d’Espanya. I una medalla més en el juvenil, en dobles i amb Luca Khidasheli com a protagonista. Medalla de bronze fent parella amb Cesc Carrera.

Al Campionat d’Espanya aleví i juvenil, el Club Natació Sabadell ha comptat amb la participació de Karen Yang, Agnès Llovet, Fran Serrano, Quim Barberà, Owen Yang, Arnau Llovet, Eloi Alcaraz, Alex Silvestre, Alex Vega, Luca Khidasheli, Joan Barberà Soler i Aniol Font. De nou han demostrat el poder del planter nedador.