Saps on es troba el cotxe enterrat a Sabadell?

Des de l’any 1986, a Sabadell hi ha un cotxe enterrat. A on es troba? Perquè s’hi va enterrar un vehicle? Fa trenta-sis anys, l’aleshores govern de l’Ajuntament, encapçalat per l’alcalde Antoni Farrés, va comprar quaranta-tres hectàrees, on avui dia hi ha el Parc Catalunya.

Unes 180 entitats, de diversos àmbits de la ciutat,a més de veïns a títol personal, van decidir fer una acció conjunta que consistia en plantar-hi arbres per esdevenir un pulmó verd al bell mig de la ciutat, tal com avui dia coneixem aquest parc urbà. Des de llavors, al Parc s’hi va prohibir l’entrada de vehicles motoritzats, fossin cotxes o motocicletes.

És per aquest motiu que de manera simbòlica, alumnes de l’escola Illa van escenificar-ho enterrant un vehicle aprop, precisament del monument a Antoni Farrés. L’acció d’aquell dia va ser explicada pel Diari de Sabadell. L’article sobre la reivindicació detalla que el cotxe, després de ser sepultat, va rebre pedrades. I, posteriorment, una excavadora municipal el va acabar d’enterrar. “Es volia simbolitzar l’enemistat absoluta entre cotxes i el parc”. El cotxe era un Simca, gris metal·litzat. Fins i tot, s’hi va col·locar una làpida amb la inscripció Arborem conserimus. Vehiculum sepelimus (“conserveu l’arbre, enterreu el vehicle”).

A #Sabadell, #taldiacomavui del 1986, un grup de veïns va fer una plantada d’arbres en els terrenys que l’Ajuntament va comprar per fer-hi el parc Catalunya. Volien més arbres i menys cotxes, per això en van enterrar un. Mireu el vídeo! pic.twitter.com/jzKJrfsP5y — Arxiu TV3 CatRàdio (@ArxiuTV3CR) March 3, 2021