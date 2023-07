Comença el Tour de França 2023 amb el sabadellenc David de la Cruz

El Tour de França 2023 dona el tret de sortida en la seva 110a edició. Els ciclistes ja estan a punt per a la primera etapa que s’iniciarà i s’acabarà a Bilbao. Serà la segona vegada que la Grande Boucle començarà a territori espanyol. A més, la segona etapa, amb sortida a Vitòria-Gasteiz i arribada a San Sebastià, i la tercera, que s’iniciarà a Amorebieta, també tindran un clar color basc.

Entre els 14 espanyols que formaran part de la volta s’hi troba el sabadellenc, David de la Cruz. Serà el seu tercer Tour. Al seu debut, el 2014 a les files del NetApp, es va haver de retirar a la 12a etapa després d’una lesió a la clavícula. En la seva segona participació, el 2020, malgrat començar amb una caiguda, va poder ajudar al seu company Tadej Pogacar a guanyar el seu primer mallot groc amb l’UAE Emirates. Als seus 34 anys, David de la Cruz disputarà la Grande Boucle amb l’Astana del Kazakhstan, serà el tercer equip diferent en les seves tres participacions. Mark Canvedish i Alexey Lutsenko seran les grans figures de l’equip del sabadellenc on també estarà el murcià, Luis León Sánchez.

Dels 176 ciclistes que participaran, només un es coronarà a París amb el mallot groc. Els grans favorits a sortir victoriosos de terres gal·les són el danès Vingegaard i l’eslovè Pogacar. No obstant això, alguns corredors com Bardet, Carapaz, Yates, el basc Mikel Landa o el balear Enric Mas es posicionen com les principals amenaces dels dos grans candidats.