Farrés celebra l’acord “històric” per desencallar la ronda Nord de Sabadell i Terrassa

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, considera “històric” l’acord sobre la ronda Nord de Sabadell i Terrassa entre la Generalitat i el govern espanyol per perllongar la B-40 i la signatura imminent del protocol. “És molt important desbloquejar la negociació política sobre una infraestructura vital perquè el Vallès segueixi creixent”, ha afirmat Farrés. L’alcaldessa s’ha mostrat confiada en què la signatura serà el més aviat possible i aquest dilluns ha demanat una reunió amb el Departament de Territori per tal de començar a definir el traçat abans de les vacances d’estiu. L’aposta de Sabadell, ha recordat, és fer passar la ronda Nord de forma soterrada per l’avinguda de les Palmeres, “un traçat que és absolutament assumible amb poc impacte per als espais verds”.

Farrés ha atribuït l’acord entre la Generalitat i l’estat espanyol a la “pressió” que han fet els ajuntaments de Sabadell, Terrassa i Castellar per desencallar l’allargament de la carretera, “perquè el Vallès no es pot permetre ser un territori sense les infraestructures necessàries”.

Per això, l’alcaldessa ha demanat que la signatura del protocol es materialitzi “com més aviat millor” i ha lamentat que aquest acord estigués encallat des de feia quatre mesos. “Ara cal signar i desenvolupar-lo per poder elaborar els traçats i iniciar els tràmits administratius per a què la via sigui una realitat”, ha ressaltat, tot asseverant que la ronda Nord és una infraestructura “llargament reivindicada” per a què el Vallès “estigui a l’alçada” del pes industrial que suporta.