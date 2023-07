VÍDEO | Caçat conduint sense pneumàtic per Sabadell: “Ens ha avançat per la dreta així!”

Les xarxes socials bullen en les últimes hores per un vídeo en què es pot veure un conductor circulant per Sabadell sense pneumàtic en una de les rodes del seu cotxe, un Seat León de color gris. “Porta 50 quilòmetres a l’autopista així”, lamenta un home des del cotxe on es grava el vídeo. “Com per provocar un accident”, adverteix alarmat.

L’escena va ser captada al voltant de la plaça d’Espanya, al costat de l’estació del Nord. El vehicle, aturat en un semàfor, es va dirigir cap a l’avinguda de l’Alcalde Moix en direcció a Castellar del Vallès. L’acompanyant del vehicle des d’on es caça el moment no dona crèdit de la situació viscuda. “No porta ni la llanta ja!”, assevera.

El vídeo ha estat publicat pel perfil de Twitter SocialDrive i en poc menys de 24 hores ja acumulava gairebé 170 mil visualitzacions, a més de multitud de comentaris, molts d’ells de perplexitat. “Ens ha avançat per la dreta així”, sentencien des del vehicle que va gravar el moment.

View this post on Instagram A post shared by Diari de Sabadell (@diaridesabadell)