Després de diversos dies generant expectació a través de les xarxes socials, aquest dimarts a la nit la popular influencer Isa Brunelli va donar la notícia. La tiktoker sabadellenca obre un nou negoci a la ciutat. Es tracta d’una barberia, que arrencarà la seva activitat aquest dijous de la mà de Kevin i Jean Pierre Lescout, un dels encarregats de deixar ben guapos els clients.

“L’acollida ha estat espectacular. En poques hores hem esgotat les hores disponibles pel primer dia. No ens esperàvem tanta repercussió”, explica Lescout hores abans del tret de sortida. La perruqueria es troba ubicada a la via de Massagué, ben a prop de la Parròquia de la Puríssima, on els últims dies diversos sabadellencs s’han aturat per esbrinar el futur de l’espai.

Brunelli acumula més d’un miler de seguidors a Instagram i 8 milions a Tik Tok, on comparteix diferents moments del seu dia a dia. Ella mateixa va anunciar l’obertura del nou negoci, visiblement emocionada, amb imatges del moment en què arribaven a l’establiment. Acompanyada de Kevin Lescout, celebraven l’arribada a Sabadell. “Han estat tres mesos molt intensos i de molta feina i aquí està el resultat”, mostrava. “Estic molt feliç de com ha quedat i espero que us agradi tant com a nosaltres”, expressava en un missatge a les xarxes.

