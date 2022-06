Els millors llocs per fer ‘postureig’ a Sabadell

Les xarxes socials s’han convertit en un element imprescindible a les nostres vides, ja que ens permeten mostrar allò que fem als nostres seguidors. A Instagram, per exemple, podem penjar les nostres millors fotos per aconseguir likes i comentaris. Però què hem de fer per tenir molts m’agrades? Tres influencers de Sabadell (Raquel Martínez, Laia Argelaguet i Isa Brunelli) ens donen alguns consells i, a més, ens diuen quins són els millors llocs de Sabadell per fer postureig.

El parc de Catalunya, la plaça de Sant Roc o el riu Ripoll en són només alguns d’ells; la ciutat té moltes zones instagramejables. Així mateix, la vestimenta i els complements que duem, la nostra mirada, la il·luminació que hi hagi al lloc on siguem i l’angle de la foto són aspectes molt rellevants a tenir en compte si volem que les nostres publicacions tinguin èxit.

Els indrets més ‘instagramejables’

Plaça de Sant Roc

Es tracta de la zona més coneguda de Sabadell, ja que és al davant de l’edifici consistorial i de l’església de Sant Fèlix. “És una plaça molt instagramejable, sobretot pel seu encant”, afirma Isa Brunelli.

Parc de Can Gambús

És la segona gran zona verda. Amb el temps, s’ha convertit en un punt d’atracció dels sabadellencs. Raquel Martínez apunta que és un lloc ideal per fer-se fotos en una hamaca prenent algun refresc o una cervesa.

Jardinets Espai Cultura

Els jardins de la Fundació 1859 Caixa Sabadell també són un indret a tenir en compte per fer-hi postureig. “No conec gaire gent que s’hi faci fotos, però em sembla un lloc molt bonic”, diu Laia Argelaguet.

Carrer de Sant Antoni

Es tracta d’un dels carrers emblemàtics i amb més encant de Sabadell. És petit i estret, però té molt de color i sol quedar molt bé a les fotos, segons opinen les tres influencers. És un bon lloc per a una imatge romàntica.

Mercat Central

“L’edifici del Mercat Central és ideal per una bona foto”, considera Raquel Martínez. La influencer opina que fer-se una foto enmig de les parades de l’interior del Mercat pot despertar l’interès dels nostres seguidors.

Parc de Catalunya

És el pulmó verd de Sabadell, un indret únic enmig de la natura. Una foto amb els ànecs al llac o bé sota la cascada d’aigua segur que triomfarà. “Al Parc Catalunya les fotos són sempre exitoses”, diu Brunelli.

Fotografies: Víctor Castillo

Consells per aconseguir ‘likes’

No hi ha una fórmula màgica per aconseguir likes a les fotos que pengem a xarxes socials, com ara Instagram. Tanmateix, hi ha algunes recomanacions al respecte que ens poden ser d’utilitat. Raquel Martínez, Laia Argelaguet i Isa Brunelli expliquen, d’entrada, que treure profit dels avantatges de cada espai és molt important si volem que les nostres publicacions tinguin èxit. Sabadell té multitud de llocs que són ideals per fer-se fotografies (vegeu l’esquema de la dreta) i cal tenir-ho en compte.

A continuació, les tres influencers sabadellenques ens detallen diferents recomanacions per fer que el nostre perfil d’Instagram un sigui un èxit. Elles les segueixen al peu de la lletra i han aconseguit tenir milers de seguidors.

Mantenir la naturalitat

És amb tota seguretat la recomanació més important per tenir el nombre més gran de likes possible. “No podem sortir a les fotos fent postures forçades. La clau és que sembli una foto improvisada, encara que no ho sigui”, detalla Raquel Martínez. En la mateixa línia, per Laia Argelaguet, mantenir la naturalitat significa “no deixar de ser tu mateix”.

La mirada, si es pot, que eviti la càmera

No mirar a la càmera a les fotos és un altre consell que s’ha de tenir en compte. “Si vols fer postureig, t’has d’oblidar de la càmera. Has d’actuar com si no hi fos i mirar cap a un cantó o cap amunt. Amb això obtindràs naturalitat, que com he dit abans, és l’element més rellevant de tots a l’hora de fer una publicació a les xarxes”, apunta Martínez.

Apostar per més d’una foto en el ‘post’

Més recentment, un tip que acostuma a funcionar és posar més d’una fotografia en la mateixa publicació, ja que d’aquesta manera s’aconsegueix que els nostres seguidors estiguin més temps “pendents de nosaltres”, indica Raquel Martínez. “Això s’ha posat molt de moda, perquè et permet publicar més fotos des de diferents angles i en posicions diferents”, afegeix.

Tenir en compte la il·luminació de l’espai

La llum pot ser el millor aliat o el pitjor enemic. Evidentment, la llum natural és ideal, tot i que el sol a vegades pot jugar males passades. “S’ha de tenir molt controlat i assegurar-te que no hi ha ombres i que no se’t veu a contrallum. Si la foto és obscura no crida tant l’atenció i llavors els teus seguidors no es pararan a veure-la”, avisa Isa Brunelli.

Escollir una vestimenta apropiada

Les tres influencers consideren que el tipus de vestimenta escollida –l’“outfit, com l’anomenen elles- mai són a l’atzar. Marquen l’estètica de la fotografia, i han d’encaixar amb el paisatge, la llum, l’hora del dia i l’activitat que es duu a terme. “La roba que portes influeix molt a l’hora de si la foto queda bé o no. Jo m’hi fixo molt”, assenyala Brunelli.

Interactuar amb els seguidors

Una publicació pot tenir més èxit si es dona peu a la interacció amb els seguidors. “Si en el peu de foto fas preguntes i intentes que se sentin part de la foto, segur que tindràs més likes”, exposa Raquel Martínez, qui assegura, a més, que els hashtags ja estan passats de moda. “Ja ningú en posa, ja que no són cap garantia perquè la foto tingui èxit”, argumenta.

Publicar regularment

Per acabar, publicar sovint també és important per no semblar inactius, ja que els usuaris de xarxes socials no vol seguir perfils inactius. Si es publica diàriament, o almenys un parell de cops a la setmana, els seguidors veuran amb més interès el nostre contingut, segons les tres influencers. Sí que és veritat, però, que no és fàcil publicar regularment, però és necessari si es vol tenir èxit a les xarxes.

Les ‘influencers’ de moda

Raquel Martínez

Té més de 2,8 milions de seguidors a TikTok que dia a dia s’apropen a veure el ‘Diario de la Raki’.

Laia Argelaguet

És una ‘influencer’ que participa en el ‘Canal Malaia’, un programa que ajuda a difondre el català.

Isa Brunelli

Té més de 6 milions de seguidors a TikTok i més d’1,8 a Instagram. Té fotos a diferents indrets de Sabadell.