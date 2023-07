Doble operatiu antidroga a Sabadell. La unitat canina va actuar aquest dijous al vespre en dos indrets de la ciutat, amb el resultat de 18 persones identificades per tinença de marihuana i haixix. La primera actuació policial va tenir lloc a la plaça d’Espanya, poc abans de les 9 de la nit, on es va aixecar acta a tres individus per tinença de les substàncies estupefaents.

Dues després, a les 11 de la nit, la Policia Municipal duia a terme la segona intervenció. En aquest cas, va ser al carrer de Campoamor, on la unitat canina va identificar 15 persones i va aixecar diverses actes per possessió de marihuana i haixix. En els darrers dies, aquest tipus d’actuacions s’han repetit als carrers de la ciutat per part de la unitat especialitzada.