Sis sabadellencs, enxampats amb haixix a sobre en una sola nit

La Policia Municipal de Sabadell va actuar aquest dimecres a la nit en dos punts diferents de la ciutat per causes pràcticament idèntiques i gairebé de forma simultània. Poc després de les 23 h, a l’altura del número 17 de l’avinguda Josep Tarradellas, a la Concòrdia, els agents van intervenir identificant tres individus per tinença i consum d’haixix a la via pública.

Una hora després, quan passaven 18 minuts de la mitjanit, el cos es va desplaçar fins a la plaça de Daniel Sanahuja, al Centre, on s’estava repetint la mateixa escena. En aquest cas, també es van identificar tres persones que es trobaven al lloc consumint haixix.