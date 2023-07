De la Cruz frega el triomf a l’ascens del Puy de Dome

El ciclista sabadellenc, David de la Cruz, ha aconseguit una meritòria desena posició a la 9a etapa del Tour de França. L’ascens al Puy de Dome és un dels ports més difícils de la Grande Boucle i el del barri d’Espronceda l’ha saldat amb nota tenint opcions de guanyar fins al final.

Ja des de l’inici, De la Cruz ha format part de l’escapada de 14 corredors que s’ha mantingut fins als darrers 60 quilòmetres de cursa. En aquell moment, Jorgenson ha posat la directa buscant obrir escletxa i ho ha aconseguit durant un tram llarg. El sabadellenc, no obstant això, ha fet un gran esforç per a formar part del grup perseguidor compost per 3 corredors més. La mala sort s’ha aliat amb De la Cruz quan un problema amb la cadena de la bicicleta l’ha obligat a fer una parada tècnica que l’ha deixat sense opcions de guanyar.

Finalment, el sabadellenc ha acabat en la desena posició d’una etapa que ha coronat el canadenc Woods. Després dels resultats al Puy de Dome, David de la Cruz es troba a la 37a posició d’una classificació general que lidera el danès Vingegaard, seguit molt de prop per l’altre favorit, Pogacar. Aquesta setmana s’arribarà a l’equador del Tour i, fins al moment, els resultats del sabadellenc són positius sent el segon millor corredor del seu equip, l’Astana.