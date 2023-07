El proper divendres, 14 de juliol, se celebra el Ple de Constitució del Consell Comarcal del Vallès Occidental sorgit després de les eleccions municipals del passat 28 de maig. Durant l’acte prendran possessió del seu càrrec les persones que esdevindran consellers comarcals en aquest nou mandat i s’escollirà la Presidència de l’ens supramunicipal per al període 2023-2027. Actualment, el càrrec l’ocupa Ignasi Giménez, alcalde de Castellar del Vallès.

El Ple de Constitució es celebrarà a partir de les 12 del migdia a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Terrassa. L’acte de constitució del Consell Comarcal es celebra a les dues capitals del Vallès Occidental de manera alterna cada quatre anys. El juliol de 2019 es va celebrar a Sabadell. La data de celebració del Ple ve determinada per la proclamació dels membres del Consell per part de la Junta Electoral Provincial de Barcelona.

El PSC es veurà reforçat a l’organisme supramunicipal després de les eleccions municipals, passant de 12 a 14 dels 39 representants possibles. ERC recula de 10 a 7 membres, mentre que la tercera força és Junts, que ha obtingut 5 consellers, els mateixos que tenia en el mandat 2019-2023. En Comú Guanyem també es manté, en el seu cas amb 3 membres, mentre que per primera vegada entra Vox a l’ens supramunicipal amb 3 consellers i el PP passa d’1 a 3 representants. La formació municipalista guanyadora de les eleccions a Terrassa, Tot per Terrassa, es manté amb 2 consellers, els mateixos que obté la CUP-AMUNT. Per la seva part, Ciutadans perd els 4 representants i desapareix del ple.