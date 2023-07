Piscines, fonts d’aigua, biblioteques, parcs i zones verdes, etc. L’Ajuntament de Sabadell assegura que té a punt tots els equipaments possibles per ajudar a suportar l’onada de calor prevista per aquesta setmana -amb una temperatura màxima que es preveu que s’enfili per sobre dels 30 ºC- i les altes temperatures previsibles d’aquests dies d’estiu.

La principal novetat d’enguany és la presència de set fonts d’aigua que instal·larà Aigües Sabadell, en col·laboració amb el consistori. D’aquestes, quatre seran fixes i estaran ubicades a l’avinguda de Matadepera amb passeig de Sant Bernat, avinguda de Francesc Macià (parc de Catalunya), plaça del Dr. Robert i Mercat Central. Les altres tres seran mòbils i es distribuiran segons les necessitats. L’Ajuntament ha comunicat aquest dilluns que aquesta setmana preveu publicar un mapa amb la geolocalització de totes les fonts de boca existents a la ciutat, unes 200, cosa que permetrà saber quin és el punt d’hidratació més pròxim per a cada persona.

La Vapor Badia continua tancada

Les biblioteques també són punts estratègics aquests dies. Totes estan obertes menys la Vapor Badia. Fonts municipals apunten que s’estan fent proves del sistema de climatització que ja s’ha reparat i s’espera poder reobrir en els pròxims dies. Mentre aquesta biblioteca està tancada, els usuaris poden anar a la del Campus de la UAB al barri de Covadonga.

Un dels altres punts clau d’aquests dies són les piscines. “Estan funcionant a ple rendiment”, diuen fonts municipals, sobre La Bassa, Can Marcet, Sabadell Sud, Olímpia i Parc del Nord (Ca n’Oriac). L’horari habitual d’obertura és de dilluns a diumenge de 10 a 19.30 hores.

Una altra mesura que s’ha dut a terme ha sigut la compra de 18 piscines de 500 litres d’aigua de capacitat per a posar-les a disposició de les entitats que organitzen activitats d’estiu.

Pel què fa als centres cívics, tots estan disponibles i enguany es recupera el de Gràcia, que havia estat tancat per obres l’estiu passat. Respecte a les escoles bressol, 7 d’11 s’han climatitzat i la resta estan en projecte.

Enguany, s’ha elaborat un protocol per evitar que hi hagi treballadors municipals o contractats per l’Ajuntament treballant el carrer amb temperatures extremes. Cada dia es valorarà cada cas i es prendran les mesures oportunes, que podrien arribar a comportar el cessament de l’activitat.

Tots aquests equipaments actuaran com a refugis climàtics: llocs públics, gratuïts (biblioteques, centres cívics, fonts) o de pagament (piscines municipals), en els quals hi haurà aire condicionat, ombra o la mateixa aigua com en el cas de cada piscina, per ajudar a refrescar-se durant els dies d’estiu.

Recomanacions

Quan hi ha dies de calor extrema, durant el dia es recomana tancar les persianes de les finestres on toca el sol i obrir-les durant la nit, la qual cosa ajudarà a refrescar l’ambient. En cas de no tenir-ne, es recomana passar com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats.

Les autoritats insisteixen que cal beure aigua de forma regular encara que no es tingui set i, si es tenen animals de companyia, procurar que no estiguin al sol i hidratar-los. Al carrer, també es recomana defugir del sol, portar gorra o barret i roba lleugera.