Comerciants de Campoamor: “Ens entren paneroles als negocis”

“Estem infectats de paneroles”, explica un grup de comerciants i veïns del carrer de Campoamor, que reclamen urgentment una actuació contundent de l’Ajuntament de Sabadell. Segons han assegurat alguns veïns al Diari, fa més d’un mes que arrosseguen la plaga.

“Ho desinfectem tot, però no ens funciona”, explica la Flora Ortiz, una comerciant que cada setmana intenta fumigar el seu negoci i casa seva amb un pot d’insecticida Cucal. “Cada nit ho posem a tota la casa i al negoci, però hi ha cops que apareixen les paneroles sota el bany o a dins dels calaixos”, lamenta la veïna, que ha contactat amb l’Ajuntament de Sabadell per a reclamar-ho.

Hi ha d’altres comerciants que s’han estimat més anar pel seu compte i contractar una empresa privada de fumigació. “Ens hem deixat pràcticament mig miler d’euros, esperem que sigui efectiu”, exposa una dona que s’estima més mantenir-se en l’anonimat.

El que els hi preocupa és que tornin a entrar als baixos comercials. “No és un fet aïllat o que només passi a un comerç o habitatge, i temo que puguin tornar a entrar”, apunta. De fet, aquesta situació també l’estan vivint els veïns de la zona. “Passejant al vespre ens creuem una panerola cada cinc metres”, lamenta el Francisco Jiménez, veí del passeig d’Espronceda.

D’altra banda, també veïns d’Hostafrancs han fet pública la seva problemàtica amb les plagues: “Necessitem una actuació contundent, ja l’any passat vam tenir aquest problema”, destaca l’Iñaki, veí del barri.

Una regidoria específica

Fonts municipals sostenen que, a causa del canvi climàtic, aquesta problemàtica s’ha intensificat a tots els municipis. “Des de l’Ajuntament, quan arriba una instància, s’actua de 48 h a 72 h”, afirmen. En aquest sentit, els comerciants reconeixen que no han interposat cap instància, però que ho han comunicat telefònicament a l’Ajuntament.

De fet, davant de la problemàtica, l’Ajuntament ha posat en marxa una regidoria específica de plagues. El nou departament servirà per estudiar noves mesures per evitar la propagació i es complementarà amb un pla antiplagues, que contempla accions específiques com ara millorar l’aplicació mòbil actual per agilitzar el contacte de la població amb el consistori amb la incorporació de la geolocalització.