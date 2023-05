El PSC proposa una nova regidoria contra les plagues

El PSC Sabadell proposa crear una regidoria de plagues dins el nou organigrama del govern municipal. L’alcaldable, Marta Farrés, ho ha justificat perquè “ens trobem en una nova realitat a totes les ciutats per l’efecte del canvi climàtic” i aquest fenomen ja no només està associat a períodes de l’any concrets com pot ser l’estiu. A més, va apuntar que això “provoca situacions molt molestes” al veïnat.

El nou departament serviria també per “estudiar noves mesures per evitar la propagació” i es complementarà amb un pla antiplagues, que contempla accions específiques com ara, millorar l’aplicació mòbil actual per “agilitzar” el contacte de la població amb el consistori amb la incorporació de la geolocalització.

La idea va acompanyada d’un augment dels recursos, ja sigui per controlar les plagues o, fins i tot, incrementar les accions davant un possible escenari de resistència. Farrés ha incidit en la lluita contra “espècies invasores” com les cotorres perquè “suposen un impacte per la fauna autòctona”, així com els coloms.

El civisme ciutadà

D’altra banda, advoca per “afavorir” la presència d’espècies com falcons i xoriguers “en punts estratègics de la ciutat per foragitar coloms”. Tanmateix, recorda que “una part fonamental” d’aquests suggeriments és acompanyar-los de “pedagogia” a la ciutadania perquè no alimenti alguns animals. Les cotorretes, sostenen, es veuen afavorides perquè no hi ha programes de control poblacional i perquè la ciutadania els proporciona importants quantitats de menjar, que poden suposar el 40% de la seva dieta.