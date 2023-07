La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell travessa un moment difícil: han arribat 25 cadells abandonats al refugi, i necessiten una llar per rebre l’escalf d’una família. Ara viuen al refugi, després que els haguessin trobat en capses de cartó o que la Policia Municipal els hagués comissat als seus propietaris.

I és que l’abandonament creix any rere any: l’any 2022 es va assolir la xifra més alta de la darrera dècada. Pràcticament un miler (947) de gats i gossos entraven al refugi l’any passat, la majoria per haver estat abandonats al carrer (633) o que els propietaris van deixar a les instal·lacions de la protectora (71), entre d’altres. Tot plegat, representa un 6% més que l’any anterior.

Com puc adoptar? La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell està oberta al públic dissabtes, diumenges i festius de 10.30 h a 13.30 h, dilluns i dimarts de 15 h a 19 h, dimecres de 15 h a 18 h i dijous i divendres de 15 h a 17 h, a la carretera de Caldes, per conèixer els animals de la protectora. També podeu trucar al telèfon 937 267 227 per contactar prèviament amb el refugi.

CONTACTA AMB LA PROTECTORA:

Telèfon: 937 267 227

E-mail: [email protected]

Web: https://www.protectorasabadell.org/