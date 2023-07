FOTOS | 25 cadells abandonats arriben a la protectora d’animals de Sabadell: “Necessiten una llar”

Abandonats a una capsa de cartó a les portes del refugi d’animals i separats de la seva mare. D’altres, algú els va trobar al carrer. Dos cadells més que la Policia Municipal va haver de comissar. En el que va d’estiu, la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell ha acollit 25 cadells de gossos abandonats i 37 gatets, una situació insòlita al refugi. “Hem viscut una allau d’entrades de cadells, i necessiten molta atenció i un biberó cada quatre hores”, expressa la responsable del refugi d’animals, Claudia Matheja, que busca família per als gossos.

Apartats de la seva mare, són els treballadors i voluntaris els qui han d’alimentar els animals i procurar educar-los. Si bé els cadells són els més buscats a la protectora i, generalment, no es queden gaire temps entre reixes, el que més preocupa a Matheja és l’arribada de les vacances d’estiu: “Aquests animals han de trobar una llar per poder rebre l’educació acurada i no criar-se dins de la protectora”, alerta.

I això es complica quan la gent té plans d’estiu. “Els primers mesos són clau perquè els cadells estiguin en contacte amb el carrer, aprenguin a passejar amb corretja…”, destaca la responsable. Ara per ara, alguns cadells estan a cases d’acollida, que encara són massa petits per a l’adopció.

Rècord d’abandonament animal

L’abandonament es dispara cada cop més: el refugi va assolir l’any 2022 la xifra més alta de la darrera dècada. Pràcticament un miler (947) de gats i gossos entraven al refugi l’any passat, la majoria d’ells per haver estat abandonats al carrer (633) o que els propietaris van deixar a les instal·lacions de la protectora (71). Però també que retornaven els adoptants (24), alguns que naixien al refugi (23) i 196 gats que Progat ha endut a la protectora. Tot plegat, representa un 6% més que l’any anterior.

Si bé el nombre d’animals que ha entrat a la protectora és molt elevat, també les adopcions i les recuperacions per part dels seus propietaris han anat a bon ritme, amb 536 gats i gossos que han trobat una nova família i 191 animals que han tornat a casa seva i una trentena de gats han tornat a la colònia. Però el balanç, així i tot, continua sent negatiu, entren més gossos a la protectora dels que troben llar.

Si ho comparem amb les dades post-pandèmia, al refugi d’animals de Sabadell s’adopta menys des del 2020, quan aquesta xifra es va disparar un 14% interanual. L’any de la pandèmia es van adoptar 603 animals, el que es converteix en el segon any amb més adopcions de la darrera dècada, només superat l’any 2016 (670).

A la protectora ja tremolen per l’arribada de les vacances d’estiu. “Ens estem preparant per a un estiu complicat”, apunta Claudia Mateja. Només el mes de juny les entrades han superat el llindar del centenar d’animals, mentre que el mes de maig en van ser 78. “Si això continua a aquest ritme, tancarem l’any amb encara més entrades que l’any passat”. Tot i que els primers mesos de l’any 2023 el ritme d’entrades era més pausat, “ara s’ha accelerat”.

En aquest sentit, fan una crida a l’adopció d’animals. Hi ha qui ho té més complicat que d’altres. Si bé els cadells i els gossos petits normalment són els més buscats per famílies adoptants, els gossos que ja són d’edat avançada, els de mida gran, amb dificultats de comportament o problemes de salut i els gossos de raça potencialment perillosa ho tenen més cru.

Uns 12.000 animals a Sabadell

Als registres de Sabadell consten pràcticament 12.000 animals, segons les darreres dades, el que significaria que el 5,5% de la població sabadellenca té un animal de companyia. L’Ajuntament té censats 1.165 gats, 10.807 gossos i 9 fures: és obligatori censar-los. Basant-nos en aquestes dades, el 7,9% dels animals han entrat al refugi el 2022. Ara bé: tot i ser obligatori, molts d’ells no tenen microxip (el 14% dels gossos que arriben a la protectora) i tampoc no consten als registres municipals.

D’altra banda, en total, a Sabadell s’han tancat més de 70 expedients sancionadors relacionats amb el benestar animal i el civisme, segons les darreres dades de l’Ajuntament de Sabadell. Una gran majoria dels casos (66%) estan relacionats amb la tinença inapropiada de gossos de raça potencialment perillosos, que han de comptar amb un permís específic i han de passejar amb morrió.

I pràcticament tres de cada deu expedients s’obren per maltractament animal i abandonament. I, en darrer lloc, un 7%, per no recollir defecacions o deixar-los deslligats on no està permès. Una mala pràctica que l’Ajuntament té previst sancionar a cop de talonari amb la posada en marxa de la nova ordenança de Civisme i Convivència.

Contacta amb la protectora:

Telèfon: 937 267 227

E-mail: [email protected]

Web: https://www.protectorasabadell.org/