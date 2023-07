Consulta el programa de la festa major de Covadonga 2023

La plantada de gegants i posterior cercavila obre el programa de festa major de Covadonga dissabte, que arriba carregat de cultura popular. A Covadonga, els gegants i capgrossos són uns grans protagonistes de la festa i acompanyen als veïns i veïnes pels carrers i places. També els trabucaires tindran protagonisme.

Com a curiositat: també dissabte tindrà lloc uns tallers de manualitats i de bombolles de sabó per a saciar la creativitat dels més petits del barri. Entre d’altres, manualitats de samarretes pintades. Però els jocs no són pensats només per la canalla. També s’ha previst el mateix dissabte una jornada de jocs intergeneracionals.

A la tarda, els puntaires de Covadonga organitzen una de les trobades més grans que es fan a la nostra comarca. Faran una demostració de com fan les puntes al coixí i una exposició dels seus treballs. El plat gros de la festa arriba dissabte al vespre, amb el sopar popular que reunirà centenars de veïns. Ben sopats, per primer cop l’Onga — la figura del barri, un llop amb pell de xai– ballarà i farà un lluïment de foc. Més tard, la xaranga continua amb el ball de festa major.

Un dels actes més esperats de diumenge és el 32è concurs de truites. Qui tindrà premi? La més original, la més gustosa i la millor decorada. Per als qui es vulguin presentar: cal que es facin amb un mínim de sis ous. Els guanyadors –i la resta de veïns– podran celebrar la victòria després amb una fideuà popular. La festa es tancarà amb unes Havaneres i rom cremat i un espectacle de foc amb l’Onga. Porteu a sobre les vostres càmeres de fotos –o mòbils–, perquè podreu participar en el cinquè concurs de fotografies de la Festa Major!