Covadonga celebra la seva festa major

El barri de Covadonga celebra aquest cap de setmana la seva festa major. Tres dies en què el veïnat gaudeix dels seus dies grans amb una àmplia proposta cultural. Així doncs, la plaça de Sant Salvador i la plaça de la Sardana han estat escollides, un any més, com a epicentres de les festivitats.

Proposta cultural

Els actes van començar divendres, amb la tradicional milla urbana-enguany amb record especial a Josep Molins– i el sopar col·lectiu. Dissabte matí ha estat el torn dels gegants amb plantada i cercavila, el torneig de ping-pong i activitats tant infantils com intergeneracionals. A la tarda s’ha celebrat una de les activitats més destacades, la dels puntaires, que en aquesta edició ha tingut una gran demanda de participants. Al vespre l’Onga– la figura del barri, un llop amb pell de xai- ha lluït sota el foc per primer cop i, posteriorment, s’ha celebrat el sopar popular seguit dels balls. Al diumenge el 32è concurs de truites ha centrat totes les mirades. Per acabar, les havaneres i el lluïment de foc han atret el veïnat per acomiadar la festivitat.

Crear xarxa veïnal

Els encarregats de fer que tot funcioni són membres de la comissió de festes. Als voltants de Setmana Santa es reuneixen i comencen a preparar-ho tot. Una de les seves membres és Rosa, veïna del barri i membre de la comissió. “Ho organitzem tot amb molta il·lusió i ganes que el barri s’ho passi bé”, explica. Segons ella les condicions urbanístiques del barri influeixen en l’esdeveniment: “El nostre barri és allargat, fent que molts veïns no es coneguin entre ells, així i tot, la gent sempre sorprèn i acaben participant”. Perquè com bé assegura: “La festa major és un bon moment per fer caliu i xarxa veïnal”.

Entre les activitats de la festa, els veïns també han aprofitat per fer reivindicacions. La principal és la pacificació del carrer de Covadonga. On reclamen que la velocitat màxima es limiti a 20 km/h.