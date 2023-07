Can Llong reclama l’estació: “Estem farts de promeses”

A Can Llong no hi ha estació. Els trens creuen el barri, però cap s’hi atura. A la zona hi viuen prop de 9000 veïns. Per ells l’andana més propera es troba a plaça Espanya, un recorregut de quasi mitja hora. Després d’anys de promeses, els 122 milions d’euros en noves infraestructures a la comarca aportats pels pressupostos generals de l’Estat del 2023 obrien una escletxa. No obstant això, la visita de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, d’aquest divendres al barri va refredar les expectatives dels veïns. I és que com, alguns d’ells han explicat a Diari de Sabadell ja estan “farts de promeses”.

Parlen els veïns

Antonio és veí del barri. Després d’anys d’espera, desconfia dels polítics: “Ens van dir que construirien una estació, que ho tenien tot preparat, però mai van començar”, assegura. Segons ell el tren és una necessitat per Can Llong: “Una estació ens aniria molt bé, la més propera és la del Nord i per alguns això suposa un trajecte massa llarg”. Una altra opinió similar és la de Patrícia: “Jo entenc que les infraestructures costen de fer, però sembla que per algunes coses sí que hi ha diners i per altres no. Els barris perifèrics també mereixem uns serveis dignes”, rebla.

La futura estació s’ubicaria a la ronda d’Europa, tocant a la plaça de Lisboa. Per allà hi passeja Francisco, qui també mostra el seu punt de vista. “Hi ha zones de la ciutat carregades de serveis, en canvi, aquí en tenim molt pocs. Necessitem una millor xarxa de transports, perquè a vegades ens sentim una mica aïllats d’altres zones de la ciutat”, afirma. A continuació parla Lucas, un jove veí. “Utilitzo el tren per anar a treballar i poder-lo agafar aquí sota casa seria un gran avantatge. Sent una demanda de tanta gent penso que ens haurien d’escoltar i oferir una data concreta”, assevera.

I l’autobús?

El barri de Can Llong es troba al nord-oest de la ciutat. Una de les maneres d’arribar-hi és en autobús, amb la línia L55 en dies feiners i la F5 als festius. La freqüència de pas, una mitja hora aproximadament, i la manca de bones connexions són aspectes que també disgusten al veïnat. És el cas de Mercedes, qui afirma dependre molt del cotxe per circular. “El servei del bus podria ser molt millor, la freqüència és baixa i si vens amb una altra línia per estalviar temps, igualment et deixa lluny i has de caminar”, explica.

“Ara que és estiu esperar tanta estona l’autobús és molt feixuc, al final et canses i malgrat suar si tens presses acabes anant a peu”, comenta Sergio, qui assegura que porta a la parada més de 25 minuts. “No crec que costi gaire enviar més vehicles, hi ha zones on tenen més d’una línia i, en canvi, nosaltres no ho tenim. No em sembla just”, conclou.

Així doncs, les demandes al veïnat se centren en els transports. El que sembla més factible, ara per ara, és la construcció de l’estació, ja que està inclosa en els pressupostos generals. El que no se sap és el pressupost o la data d’obertura. L’única resposta va ser la de la ministra, qui es va limitar a dir que “No és el moment de dir-ho”.