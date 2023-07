Consulta els col·legis electorals del 23-J a Castellar

Tot a punt per a les eleccions generals. Un total de 19.649 castellarencs i castellarenques estan convocats aquest diumenge, 23 de juliol, per escollir els seus representants al Congrés dels Diputats i al Senat. El nombre de persones que podran exercir el seu dret a vot diumenge ha augmentat en 1.079 respecte les darreres eleccions generals del 10 de novembre de 2019, i en 40 respecte les eleccions municipals que van tenir lloc el passat 28 de maig.

La jornada es viurà a la vila en un total de 9 col·legis electorals on es distribuiran 14 seccions i 25 meses. L’única diferència respecte les eleccions municipals de fa pràcticament dos mesos és que les quatre seccions ubicades a l’Espai Tolrà es concentraran en un sol espai d’aquest equipament, concretament a la Sala Blava. Malgrat que aquestes seccions es divideixen formalment en dos col·legis (la 6 i la 7 s’anomenen Sala Blava i la 12 i la 13 s’anonemen Sala Blava II), l’espai és el mateix. D’aquesta manera, les seccions electorals quedaran distribuïdes de la següent manera:

Secció 1: estarà ubicada al local del PIPAD, a l’Espai d’Atenció a la Diversitat Funcional situat al mateix edifici del Casal de Gent Gran de la plaça Major.

Secció: 2: estarà ubicada al Casal de Gent Gran de la plaça Major.

Seccions 3 i 4: estaran ubicades a l’escola Emili Carles-Tolrà.

Seccions 5 i 9: estarà ubicades a l’escola Joan Blanquer.

Secció 6, 7, 12 i 13: estaran ubicades a la Sala Blava de l’Espai Tolrà.

Seccions 8 i 14: estaran ubicades a El Mirador.

Secció 10: estarà ubicada a l’escola Mestre Pla.

Secció 11: estarà ubicada a l’antiga escola de Sant Feliu del Racó.

Els col·legis electorals obriran les seves portes de 9 del matí a 8 del vespre, de forma ininterrompuda. Els membres de la mesa, però, s’hauran de presentar al col·legi a les 8.00 hores, per tal de constituir-la formalment. L’electorat s’haurà d’identificar amb el DNI (no serveix el resguard del DNI en tràmit), el passaport o el carnet de conduir amb fotografia (vàlid també mitjançant l’aplicació miDGT). Aquests documents han de ser originals (no valen les fotocòpies) i es poden utilitzar igualment si estan caducats.