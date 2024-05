Aragonès anuncia que deixa la primera línia política

El cap de llista d’ERC a les eleccions del 12-M, Pere Aragonès, ha anunciat que no agafarà l’acta de diputat al Parlament. Així ho ha explicat durant una breu compareixença aquest dilluns a la seu del partit, l’endemà de les eleccions, on els republicans van obtenir 20 escons.

Aragonès mantindrà la presidència de la Generalitat fins que no hi hagi un nou cap de l’executiu investit. Pel que fa al càrrec de coordinador nacional d’ERC, Aragonès el mantindrà a l’espera dels processos interns que s’obriran a partir d’ara. L’encara president de la Generalitat ha assegurat que abandona la primera línia política, i que “facilitarà la transició” tant a Palau com al si del seu partit.

ERC obrirà les properes setmanes el debat sobre el futur de l’organització, inclosa la direcció que comanden Oriol Junqueras i Marta Rovira. La possibilitat d’un congrés els propers mesos pren cada vegada més força.

Aragonès ha comparegut sol a l’escenari de la sala de premsa de Calàbria. Al darrere de la sala, però, hi havia Junqueras, a més de la portaveu i adjunta a la secretaria general, Marta Vilalta; la portaveu a Madrid, Teresa Jordà; la cap de llista a les europees, Diana Riba; el president del grup parlamentari, Josep Maria Jové; la portaveu del partit, Raquel Sans; entre d’altres dirigents d’ERC.