Javi Gómez, exjugador del Celta B i La Nucía, reforça l’atac del Sabadell

Feia temps que el seu nom estava als despatxos de la Nova Creu Alta. Javi Gómez s’ha convertit en nou jugador del CE Sabadell per reforçar la parcel·la ofensiva. No es pot parlar d’un davanter golejador perquè en les últimes cinc temporades només ha celebrat 10 gols en els diferents equips en els quals ha militat, però el seu paper seria més com a complement de la referència atacant o el ‘9’ i també pot fer molta feina com a carriler per la seva qualitat tècnica.

Nascut a Toledo fa 24 anys, amb només 19 ja va debutar a Segona B a les files del Fuenlabrada, disputant un total de 30 partits. En la següent campanya va disminuir el seu protagonisme i en el mercat d’hivern va marxar al filial del Celta. En la 20/21, va viure una bona experiència al Burgos, sent un dels protagonistes de la plantilla de l’ascens a Segona A, participant en 22 jornades (5 com a titular).

Va tornar al Celta B per debutar a Primera RFEF en la 21/22 i en l’anterior, a l’hivern va marxar a La Nucía, on va convertir-se en peça imprescindible a l’onze, disputant 20 partits i fent 2 gols. Tot i el seu bon balanç individual, no va poder impedir el descens a Segona Federació. Ara arriba al Sabadell amb ganes de reivindicar-se i assolir la continuïtat que li ha faltat en altres clubs. La temporada passada ja va conèixer la Nova Creu Alta, jugant un duel clau per la permanència que va acabar amb triomf arlequinat (2-0).

És el sisè fitxatge del Sabadell 23/24 i a les pròximes hores s’espera confirmar oficialment la cessió del central Biel Farrés per part del Girona. També ha tornat a sonar el nom del davanter Sergio Gil (ex Calahorra). La plantilla ha fet aquest dimecres la segona sessió de la pretemporada també a l’Estadi Josep Molins de Sant Oleguer i ha conegut el calendari de la pròxima temporada.