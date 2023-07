El Sabadell comença la lliga a fora, al camp del Real Unión d’Irun

A fora. El Sabadell començarà la lliga 23/24 de Primera Federació a l’Stadium Gal d’Irun per enfrontar-se al Real Unión el cap de setmana del 26/27 d’agost després del sorteig del calendari asimètric -no es manté l’ordre de la primera volta a la segona- fet aquest dimecres al Salón Luis Aragonés de la Federació Espanyola de futbol a Las Rozas. La temporada passada va aconseguir un triomf molt valuós (0-1) per la permanència amb un gol de Cristian Herrera. L’última jornada, el conjunt arlequinat viatjarà a l’Anxo Carro de Lugo.

El debut a la Nova Creu Alta serà el cap de setmana del 2 i 3 de setembre, en plena Festa Major de la ciutat, davant Osasuna B, precisament el darrer rival que va visitar l’Estadi el curs passat (2-2), amb l’al·licient de l’ex arlequinat Guillem Molina com a rival.

Com a prèvia del sorteig, s’ha fet un repàs de la passada temporada amb els millors cinc gols segons la Federació Espanyola. El Sabadell ha sortit en dues versions: l’encaixat a Las Gaunas contra la UD Logroñés amb la vaselina de Menudo des de 35 metres ha ocupat el cinquè lloc i a favor, el de Cristian Herrera, precisament contra la UDL, a la Nova Creu Alta en el servei de centre en un camp impracticable per la pluja, ha estat el segon. També s’ha presentat la nova pilota batejada com ‘Amberes’ per a la nova temporada.

Dates claus

Després del Real Unión i Osasuna B, el conjunt de Miki Lladó haurà d’afrontar un dels desplaçaments més complicats per la seva logística, al Toralin de Ponferrada i la jornada següent rep la SD Logroñés a casa. El primer duel català serà en la cinquena jornada al Nou Estadi Costa Daurada de Tarragona el 24 de setembre. També cal subratllar el cap de setmana del 21/22 d’octubre al calendari amb la visita del RC Deportivo a la Nova Creu Alta. El partit a Riazor serà el 17 de març del 2024. El primer viatge a Galícia és el 29 d’octubre per visitar el filial del Celta de Vigo. Hi tornarà el 3 de desembre per estrenar-se davant l’Arenteiro, una de les novetats del grup.

El 12 de novembre l’afició sabadellenca tindrà una nova cita per omplir d’arlequinat l’Estadi Johan Cruyff en el duel contra el Barcelona At. Ha tingut sort el Sabadell amb l’única jornada intersetmanal de la temporada perquè ho afrontarà a casa, contra la SD Tarazona, el 3 de gener (no hi haurà lliga el 6 de gener, data reservada a la Copa del Rei), per tancar la primera volta al camp del Cornellà.

La segona volta arrenca amb un Sabadell-Celta B i després afrontarà una trilogia de rivals bascos: Real Sociedad B (Zubieta), Real Unión (casa) i Sestao River en el retorn a l’històric Las Llanas. Un dels duels amb més morbositat serà contra la Cultural Leonesa, pels antecedents en play-off i la presència d’un gran nombre d’ex arlequniats a les files del conjunt castellà-lleonès com el director esportiu José Manzanera i els jugadors Muguruza, Aleix Coch i Aarón Rey: visitarà la Nova Creu Alta el 10 de març.

De les tres últimes jornades, el Sabadell en jugarà dues a fora. Visita al Tarazona, rep la Ponferradina i acaba la lliga, el cap de setmana del 25/26 de maig, a l’Anxo Carro contra el Lugo de Pedro Munitis, un dels teòrics candidats a l’ascens.

En aquest enllaç podeu consultar la totalitat del calendari i les dates claus:

primera_federacion_2023-2024_g1_0