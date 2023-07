El CE Sabadell tanca la renovació de Baena

Experiència per al mig del camp. El Centre d’Esports Sabadell s’ha assegurat la continuïtat del jugador més veterà de la plantilla. Raúl Baena seguirà d’arlequinat una temporada més després d’arribar el passat mercat d’hivern des del Hong Kong. Amb aquesta renovació, la direcció esportiva encapçalada per Jaume Milà, satisfà la petició del tècnic, Miki Lladó, que en declaracions el primer dia de pretemporada demanava experiència a la plantilla.

El migcampista de Torrox ha disputat durant la seva carrera més de 150 partits a Primera Divisió i una cinquantena a Segona a clubs de renom com el Rayo Vallecano, el Granada i especiament l’Espanyol, on es va fer un nom a la màxima categoria estatal. També compta amb experiència internacional a Grècia amb l’Atromitos, a Austràlia amb el Melbourne Victory i, més recentment al Hong Kong, on va guanyar un campionat de lliga amb el Kitchee.

Baena va debutar amb el Centre d’Esports a Elda, el 19 de febrer i, posteriorment, va patir una lesió que el va tenir fora dels terrenys de jocs dues setmanes. Sortint des de la banqueta va aportar la seva veterania al tram final de competició, on els de Miki Lladó van assolir el seu millor nivell de joc. Després de 12 partits d’arlequinat, continuarà a la Nova Creu Alta. Amb aquesta renovació, Raúl Baena s’uneix a Ricard Pujol, Cristian Herrera i el també renovat Ortolá i permet que el Sabadell s’asseguri la continuïtat dels quatre fitxatges del passat mercat d’hivern mostrant la bona feina feta des de l’àrea esportiva del club al gener.