El Gremi de Mobilitat celebra Sant Cristòfol a la nova seu de la Casa Guasch

El Gremi de Mobilitat ha celebrat recentment el Patró de Sant Cristòfol a la nova seu de la Casa Guasch. Un acte que va comptar amb associats i personalitats de diversos àmbits, entre els quals, presidents i presidentes d’altres institucions, Gremis i Associacions, així com representació de la Generalitat de Catalunya.

En paraules del president del Gremi de Mobilitat, Jaume Llop, va reivindicar la importància del sector, defensant que “a Catalunya, l’automoció és el tercer sector industrial amb més de 14.000 milions d’euros de facturació. Una xifra que representa el 6,5% del PIB”.

L’acte de celebració va servir, també, per distingir Juan Antonio Pérez, en la categoria d’esforç en l’àmbit de l’automoció. A Josep Maria Sala, per la seva destacada trajectòria en l’àmbit de l’automoció.

I a Carmina Acebo, guardona per portar tota una vida dedicada al món de l’automoció, on també es va reconèixer no només la trajectòria professional, sinó també el suport que ha dedicat al Gremi de Mobilitat.