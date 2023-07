Cap empresa es presenta al concurs per a llogar un solar industrial de Sabadell

A principis del passat mes de maig, l’Ajuntament de Sabadell va treure a licitació dos solars municipals per llogar-los amb la intenció de facilitar l’arribada d’indústries a la ciutat. Però aquest procés ha quedat desert, tal com va ratificar ahir dilluns el ple municipal, i el Govern va explicar que preveu modificar o incorporar altres solars a la licitació per fer-la més atractiva i aconseguir trobar un llogater pels diferents solars.

L’Ajuntament també pretén treure rendiment econòmic de l’operació, que s’estima en un valor d’uns 15 milions d’euros. Un dels espais és a Sant Pau de Riu-sec, on es lloga una parcel·la de 25.128 metres quadrats situada entre el passeig de Sant Pau de Riu-sec, 36, i el carrer de Can Diviu, 36-66, al costat de la depuradora d’Aigües Sabadell. El solar es llogava en la primera licitació per un període de 36 anys i el pressupost de licitació sense IVA va ser de 12 milions d’euros.

L’altre solar que es llogava és entre el carrer de Ca n’Alzina, 63, i el carrer Mas Baiona, 10-20, al polígon industrial de Can Roqueta. Té una superfície de 4.810 metres quadrats i igualment es lloga per 36 anys, i es preveia llogar-lo per 2,9 milions d’euros, sense incloure l’IVA.

Què s’hi podrà instal·lar?

Als dos espais es podrien instal·lar empreses industrials, oficines i serveis, comerços, comerç de gran superfície (excloent el sector alimentari) i hotels. A part d’aquests usos, n’hi ha d’altres de compatibles, que es podrien sumar als anteriorment mencionats. Aquests segons són restaurants, magatzems i tallers de reparació de vehicles, entre altres. El termini de presentació d’ofertes es va allargar durant un mes, i va acabar el passat 6 de juny. El passat 29 de juny es va celebrar el procediment d’obertura de sobre per veure si hi havia alguna empresa que s’hagués presentat a la licitació.