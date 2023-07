Actualitzat el Pla municipal de prevenció d’incendis de Sabadell

La renovació del Pla municipal de prevenció d’incendis va quedar aprovada ahir al ple. Es tracta de la sisena actualització que es fa des que existeix aquest document, i l’aprovada ahir dilluns fa referència al període 2023-2028. Es preveu destinar uns 206.000 euros per impulsar les mesures que proposa, i el pressupost destina pràcticament 69.500 euros en manteniment i 136.680 euros en inversions.

El document recull les necessitats i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l’extinció, mitjançant un programa d’actuacions de manteniment, consolidació i millora de la xarxa de camins, la xarxa de punts d’aigua i de senyalització, tal com informa el consistori. Entre les coses que es fan a partir del pla hi ha l’arranjament del ferm de terra, cunetes o desbrossada de la vegetació de banda i banda del camí o accions de senyalització de camins i manteniment de basses i punts d’aigua contra incendis.

El text s’ha redactat amb el suport Diputació de Barcelona.