El Sabadell presenta Javi Gómez i Marc Domènech i recupera el porter Froi Leal

Doble presentació i retorn a la porteria. La Cambra de Comerç de Sabadell ha estat l’escenari per presentar en societat els jugadors Javi Gómez i Marc Domènech i també s’ha confirmat el fitxatge del porter Froi Leal que d’aquesta manera torna al Centre d’Esports després de fer una bona temporada al Badalona el curs passat a Tercera Federació per convertir-se en l’ombra d’Adrián Ortolá.

El president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich, ha mostrat la seva “satisfacció” per escollir l’entitat sabadellenca i ha destacat “la bona relació entre la Cambra i un club centenari que demostra la seva vitalitat i força”. També ha recordat els lligams a través del conveni per treballar en la vinculació de l’esport i l’activitat socioeconòmica de Sabadell i la seva zona d’influència amb un col·loqui de l’expresident arlequinat, Esteve Calzada.

D’altra banda, la col·laboració amb la Cambra es va eixamplar posteriorment amb un estudi de l’economista Josep Milà que “demostrava el fort impacte socioeconòmic del Centre d’Esports en l’activitat quotidiana de la ciutat i això sempre és un factor positiu. Els èxits del club també són èxits de la ciutat”, ha subratllat Alberich. El director general, Bruno Batlle, ha aprofitat l’escenari per “fer una crida a l’empresariat sabadellenc a implicar-se en el projecte del club”.

El director esportiu, Jaume Milà, s’ha encarregat de donar pas als dos jugadors. “El Marc Domènech fa sis o set anys que el conec i té una gran capacitat individual per associar-se i ser determinant en l’últim terç del camp, per això l’hem fitxat”. De Javi Gómez ha dit que “necessitem futbolistes capaços de desequilibrar i marcar la diferència. És difícil trobar-los i ell n’és un”.

Revenja a Irun

Nascut a Toledo fa 24 anys, Javi Gómez va passar pel Rayo Vallecano, Fuenlabrada -on va poder debutar fugaçment al futbol professional-, Burgos (ascens a Segona A) i el filial del Celta abans d’aterrar, en el mercat d’hivern de la passada temporada a La Nucía, coneixent el regust amarg d’un descens. “Va haver-hi molts problemes al club i la situació era complicada. El punt d’inflexió va ser la derrota a la Nova Creu Alta i vam baixar a l’estadi del Real Unión, precisament el primer rival ara del Sabadell. Tindré ganes de revenja”, ha comentat.

Venir a un “club històric” com el Centre d’Esports suposa “un gran pas endavant”, ha afegit l’extrem, que es pot adaptar a les dues bandes encara que ell prefereix partir des de l’esquerre. Tot i la derrota inicial a Vila-real per 4-0, ha destacat la “bona primera part, amb sensacions positives de l’equip. Després, amb un equip totalment nou, va ser més difícil”.

El migcampista Marc Domènech arriba procedent del Girona B després de passar per FC Barcelona, Damm i Sant Andreu. “Tenia ganes de fer aquest salt de Tercera a Primera Federació i el Sabadell m’ha donat l’oportunitat. Espero aprofitar-la. Vinc aquí a fer una gran temporada i a donar el millor rendiment possible. La meva posició? M’agrada associar-me, jugar per dins i tenir arribada. El més important és adaptar-se a on pugui ajudar més a l’equip”. Tornarà a tenir de company a Biel Farrés, de qui ha assegurat “és un gran jugador, ja vaig coincidir amb ell al FC Barcelona”. El seu objectiu serà “repetir” les bones experiències d’altres futbolistes que han arribat del Girona, com Álex Sala o Pau Víctor. Ell ha arribat en propietat.

Torna Froi

El tema de la porteria ha quedat tancat amb la incorporació de Froilán Leal, Froi, avançat pel mateix director esportiu, Jaume Milà, durant la presentació. Es tracta d’un retorn perquè ja va formar part de la plantilla arlequinada, com a tercer porter, en les temporades 20/21 i 21/22. Antonio Hidalgo el va fer debutar a la Copa del Rei davant l’Ibiza Islas Pitiusas per la lesió del segon porter, Diego Fuoli, suplent habitual d’Ian Mackay. La passada temporada va militar en el Badalona (Tercera Federació): va jugar 28 partits encaixant 31 gols.

“Pensem que és una bona opció, per la proximitat i perquè ja coneix la casa. Va fer una excel·lent temporada al Badalona i també entén el seu rol a l’equip”, ha explicat Jaume Milà. D’aquesta manera, el club guanya també una fitxa més sènior -ara disposa de tres- que vol utilitzar per reforçar al màxim la zona ofensiva. “Manel? Continua essent un dels noms, ens agrada, però no hi ha res definit. Està clar que necessitem jugadors determinants a l’atac”. Milà no té pressa per cobrir les dues vacants de sub-23. De fet, podria esperar al final del mercat i “aprofitar oportunitats de Segona A que ara mateix no tenim”.

De la primera derrota de la pretemporada, s’ha limitat a comentar que “la primera mitja hora va ser bona i teníem el partit on volíem davant un rival de superior categoria. Ara, l’objectiu és la càrrega de minuts”. El pròxim test serà el dissabte (19.30 h) al Municipal d’Olot.

FOTOS: LLUÍS FRANCO