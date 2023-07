El Sabadell confirma la cessió del central Biel Farrés (Girona)

Ha costat posar-li la cirereta oficial. El jove central de 21 anys, Biel Farrés, jugarà la pròxima temporada al Centre d’Esports cedit pel Girona, que abans s’ha assegurat la seva renovació fins a l’any 2025. Una situació semblant a la del davanter Guillem Naranjo amb el Zaragoza.

El nom de Farrés va sonar gairebé des del principi. Es donava per fet l’acord, però fins ara no s’ha produït la confirmació oficial per part del conjunt gironí. És un central amb contundència i bona sortida de pilota que ha passat per diferents clubs en la seva etapa formativa: FC Barcelona, Damm i Gimnàstic Manresa abans de fer el salt al juvenil del Girona. La passada temporada va actuar en el filial de Tercera Federació i en el 2022 va tenir l’oportunitat de debutar en el primer equip del Girona a Segona Divisió A.

Amb la seva incorporació – ja ha entrenat amb els seus nous companys i podria participar en el primer test de pretemporada a Vila-real aquest dimecres- gairebé es pot donar per tancat l’eix central de la defensa. Biel Farrés s’afegeix a Pau Resta, Antonio Sánchez i Joan Ander Amelibia i també podria jugar en aquesta demarcació Ricard Pujol, com va fer-ho el curs passat en diversos partits. Ara, l’objectiu de la direcció esportiva se centra en un davanter de nivell i un migcampista.